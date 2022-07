Charity Partytruck beim Truck-Grand-Prix Mega-Spendenerfolg für das Ahrtal

Der Charity Partytruck in der Müllenbachschleife war ein voller Erfolg. Mehrere Tausend Euro kamen beim Truck-Grand-Prix für die Flutopfer im Ahrtal zusammen.

Letztes Jahr, am 14. Juli, wurde der Truck-Grand-Prix in letzter Minute abgesagt. Stattdessen haben Teams und Organisatoren ihre Kräfte gebündelt und eine Adhoc-Hilfsaktion angestoßen, ihre Vorräte fürs Rennwochenende gespendet. Das Infield des Nürburgrings wurde kurzerhand zum Krisenzentrum umfunktioniert. Nun, ein Jahr später, hat der ETM Verlag zusammen mit seinen Partnern Iveco, Kögel und Tip die Aktion Charity Partnertruck an den Ring gebracht.

Fast 4.000 Euro gespendet

Insgesamt kamen bei der Aktion rund um die Fotobox 3.800 Euro zusammen. Davon entfallen 2.400 Euro auf Fotospenden am Truck.

800 Euro spendete der 1. Fanclub Kehrmaschine, der auf Initiative von Markus Heß seit 11.7. auf dem Campingplatz mit Bingo und Tombolas gesammelt hat. Unsere FERNFAHRER-„Diesel-Dieter“, Andersland Event Konzepte mit Merlin und Diddy Iffland haben 200 Euro dazugelegt, um auf 1.000 Euro aufzurunden. Die AMC Arzbacher (betreuen seit Jahren das TruckerCamp der Müllenbachschleife) hat noch unter Kollegen 100 Euro gesammelt.

Das Geld geht komplett an die Flutopfer im Ahrtal, die noch immer mit den Folgen der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr zu kämpfen haben.

Promis mit am Start

Auch ein paar Promis waren übrigens mit im Spiel, als es darum ging fleißig Spenden zusammenzutragen. Die Autogrammstunde des „King of Trucks“ Marco Barkanowitz am Truck hat ein paar mehr Zuschauer zum Truck gezogen. Und ein ordentlicher Batzen, allein 500 Euro, brachte ein von den Trucker Babes signiertes Lkw-Modell bei einer Versteigerung am FERNFAHRER-Stand im Infield ein.

Wir bedanken uns herzlich bei den Sponsoren und allen Spendern sowie bei Bettina Pfeffer die im ETM Verlag die Aktion ins Leben gerufen und am Ring betreut hat. Und auch die Fluthilfe-Ahr ist überglücklich und bedankt sich ebenso tausendmal bei den Partnern und Besuchern des Truck-Grand-Prix.