Am Sonntag dürfte es bei den Iveco-Teams etwas lauter geworden sein. Im ersten Tagesrennen geht das komplette Treppchen an den italienischen Lkw-Bauer.

Nach einem gelungenen Start setzte sich Jochen Hahn gleich an die Spitze und legte einen sicheren Abstand zwischen sich und das Verfolger-Quartett Rene Reinert, Steffi Halm, Adam Lacko und Norbert Kiss. Darauf folgte wiederum eine Dreier Formation mit André Kursim, Antonio Albacete und Sascha Lenz. Im Laufe des Rennens attackierten sich die Beteiligten zwar immer wieder, doch in den acht Runden bis zum Zieleinlauf änderte sich an der Reihenfolge nichts mehr. Bei der Siegerehrung sah man drei strahlende, auf Iveco gestartete deutsche Fahrer und eine Fahrerin auf dem Podest.

Im vierten Rennen schlug allerdings die Stunde der MAN. Der Spanier Antonio Albacete feierte seinen ersten Rennsieg seit September 2018. Albacete übernahm in der ersten Runde die Führung und setzte sich gegen Sascha Lenz durch, der die Pole und damit die deutlich bessere Ausgangsposition hatte.

European Truck Racing Championship 2019 Feuriger Samstag am Slowakiaring

Ein wirklich sehenswertes Überholmanöver zeigte Norbert Kiss den Zuschauern, als er von Startplatz vier erst den gelben Iveco von André Kursim und dann auch noch den MAN von Sascha Lenz überholte. Mit nur 13 Zehnteln Vorsprung vor Adam Lacko legte Sascha Lenz einen besonders knappen Zieleinlauf hin. André Kursim hatte dafür Pech. Er musste mit einem platten Reifen noch in der Anfangsphase aufgeben.

Nach dem Lauf in der Slowakei führt Jochen Hahn die ETRC mit 144 Punkten an. Der Abstand zu Platz zwei ist mittlerweile auf 41 Punkte angewachsen. Steffi Halm ist aber noch immer in Schlagdistanz.

Führender des Grammer Truck Cup ist der Engländer Oly Janes auf Buggyra. In der Teamwertung liegen die Bullen von Iveco (Jochen Hahn und Steffi Halm) vorn.

Die ETRC-Ergebnisse vom Slovakiaring 2019

ETRC 2019: Gesamtwertung

Grammer Truck Cup 2019: Gesamtwertung