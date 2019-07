Die European Truck Racing Championship geht in die nächste Runde. Diesmal kehrt der Rennzirkus am Slowakiaring ein. Feurig sind am Samstag nicht nur die Temperaturen.

Der Asphalt glüht. 50,1 Grad Celsius, so die offiziell gemessene Temperatur. In den Kabinen der Racetrucks ist es in der unerbittlichen slowakischen Sonne eher wärmer als kühler. Noch heißer geht es bei André Kursim zu. Nach einer Kollision mit Luis Recuenco landet Kursim zunächst im Kiesbett. Nur mit fremder Hilfe schafft er es dort hinaus. Angekommen an der Box beginnt sein Truck Feuer zu spucken. Doch auch für die Konkurrenz geht es erst einmal nicht weiter. Die Rennleitung bricht ab, rote Flagge. Für die Racer bedeutet dies: Wieder ab in die Startaufstellung unter Parc Fermé-Bedingungen. Dort müssen sie lange Minuten in der brütenden Hitze ausharren.

Nach dem Neustart kommt es erneut zu einem Zusammenstoß. Fabio Cittignola, Newcomer aus dem Tankpool24 Team und Oly Janes im Buggyra geraten aneinander. Jamie Anderson plagen hingegen Reifenprobleme. Mit zerrissenem Pneu muss er vorzeitig aufgeben und in die Box humpeln. Auch Antoinio Albacete wird ein Opfer des Technikfluchs in Rennen 1. Bei ihm streikt die Lenkung. Am Ende holt sich Jochen Hahn den Sieg, vor Steffie Halm und Adam Lacko. Rene Reinert kann sich gegen die steten Angriffe von Sascha Lenz behaupten und kommt als vierter ins Ziel - vorerst. Denn ähnlich wie zuletzt Adam Lacko bekommt nun Rene Reinert eine Strafe wegen Overspeeding aufgebrummt und er büßt zehn Sekunden ein. Am Ende bleibt für ihn nur Platz sieben.

Im zweiten Rennen läuft es für Reinert nicht besser. Zwar startet er aus der ersten Startreihe, fällt aber immer weiter zurück. Er ist der nächste, der unter Reifenproblemen leidet - wenn auch nicht so explosiv wie bei Anderson. Sascha Lenz gibt im zweiten Lauf am Samstag wieder alles. Er kämpft sich aus der dritten Reihe vor bis ganz nach vorn. Steffie Halm ist ihm auf den Fersen. Kurz vor Schluss kann Norbert Kiss nur zusehen, wie ihm Adam Lacko den letzten verbliebenen Treppchenplatz aus den Händen reißt.

Die Ergebnisse ETRC