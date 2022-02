Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Events wie geplant stattfinden konnten, ist der Veranstaltungskalender des ETM Verlags für dieses Jahr wieder vollgepackt mit Events und Veranstaltungsreihen. Mehr zu Terminen, Themen sowie Veranstaltungsorten erfahren Sie hier. Alle Formate im Überblick:

trans aktuell-Symposien

DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge

ETM Award WERKSTATT aktuell Best Brands

start121 MEETUPs & Webinare

firmenauto test drive

FERNFAHRER Roadshow

Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge

Flotten-Forum TIRE Fleet Lounge

trans aktuell-Symposien

Im Rahmen der praxisnahen Veranstaltungsreihe bietet die Fachzeitschrift trans aktuell exklusive Symposien für die Transport- und Logistikbranche. Alles zu den trans aktuell-Symposien finden Sie unter: eurotransport.de/tasymposien. Folgende Termine stehen fest:

Effizienz in der Teilladung – wie ETA helfen kann bei Spedition Rüdinger, Krautheim: 28.April

Spaß am Stückgut – Mengen bändigen, Profit erhöhen bei Heinrich Koch Internationale Spedition, Osnabrück: 18. Mai

Anforderungen der Automobilindustrie in Zeiten der Transformation bei Schnellecke Transportlogistik, Wolfsburg: 29. Juni

Europäischer Ladungsverkehr im Spannungsfeld von Digitalisierung und Nachhaltigkeit bei InstaFreight, Berlin: 12. Oktober

DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge

Der DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge gehört zu den wichtigsten Terminen der Transport- und Logistikbranche und findet am 2. und 3. Juni 2022 in Berlin statt. Die von DEKRA und ETM Verlag organisierte Veranstaltung steht für hochkarätige Experten aus der Fahrzeug- und Zulieferindustrie, der Politik sowie der Wissenschaft. Das Programm ist in drei parallel verlaufende Themenstränge unterteilt: Nutzfahrzeugtechnik, Digitalisierung & Vernetzung und letzte Meile. Mehr Informationen lesen Sie auf unseren Websites zukunftskongress-nutzfahrzeuge.de oder commvoc.com (englischsprachig).

ETM Award

Der ETM Award gilt als wichtiger Indikator und Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Die Leserwahl zu den Best Truck, Best Van, Best Bus und Best Brand wird seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik durchgeführt. Bei der Wahl der besten Nutzfahrzeuge und besten Marken im Rahmen des ETM Award zählt allein die Expertise der Leser von trans aktuell, FERNFAHRER, lastauto omnibus und eurotransport.de. Zur Wahl stellen sich rund 220 Nutzfahrzeuge aus 16 Kategorien – vom Lieferwagen bis zum Fernverkehrs-Lkw oder Überlandbus sowie rund 200 Marken aus der Nutzfahrzeugbranche. Die Prämierungsfeier findet am 1. Juni in Berlin statt. Alles zur großen Leserwahl unter: eurotransport.de/leserwahl.

WERKSTATT aktuell Best Brands

Die Fachzeitschrift WERKSTATT aktuell sucht jedes Jahr die besten Marken im Bereich Service und Aftersales in 15 Kategorien. Die Gewinner werden im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring am 15. Juli mit dem WERKSTATT aktuell Award Best Brands ausgezeichnet.

Webinare & MEETUPs der Initiative start121

Immer mehr Unternehmen setzen auf Kooperationen mit Start-ups. Die Initiative start121 bringt etablierte Corporates mit innovativen Start-ups über die Online-Plattform start121.de sowie im Rahmen von Webinaren und Live-Events zusammen. Mittlerweile zählt die start121-Community rund 100 Mitglieder. Die ersten Termine stehen bereits fest. Die Teilnahme ist für Mitglieder kostenlos. Registrierung und Anmeldung erfolgt unter: start121.de.

Webinar: Zielgruppen-Interviews – echte Einsichten generieren: 8. März

MEETUP Berlin: 4. Mai

firmenauto test drive

Die Möglichkeiten, E-Autos einfach mal zu testen sind rar – und meist mit Aufwand verbunden. Ganz anders bei den firmenauto test drives. An fünf Terminen können alle, die einen Fuhrpark verantworten, Elektromobilität ausführlich testen. Mehr Infos und die Anmeldung unter: firmenauto.de/testdrive.

Hannover (Leonardo Hannover Airport): 11. Mai

Köln (Messe Polis Mobility): 18. Mai

Fulda (3G Tagungshotel): 11. Oktober

Schwäbisch Hall (im Anschluss an den Flottentag von Signal Design): 14. Oktober

Leipzig (Hotel Globana Airport, Schkeuditz): 18. Oktober

FERNFAHRER Roadshow

Ein weiteres Highlight ist die FERNFAHRER Roadshow. Für dieses Jahr sind drei Stationen geplant. Immer mit dabei: Kultmoderator "Diesel-Dieter" auf der rollenden Showbühne, Talk zu brisanten Themen, Gewinnspiele und spezielle Angebote aus dem FERNFAHRER-Shop. Mehr dazu unter: eurotransport.de/ffroad.

Trucker & Country Festival Geiselwind: 3.-6. Juni

Truck-Grand-Prix Nürburgring: 15.-17. Juli

IAA Transportation Hannover: 20.-25. September

Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge

Der ETM Verlag organisiert gemeinsam mit der Spedition Fehrenkötter die Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge. In diesem Jahr rollen die legendären Trucks, Busse und Transporter zwischen dem 1. und 10. September durch Deutschland und Frankreich. Mehr Infos, tolle Bildergalerien und Videos unter: historische-deutschlandfahrt.de.

Flotten-Forum TIRE Fleet Lounge

Im Rahmen der TIRE Fleet Lounge in Köln vom 24.-26. Mai richtet der ETM Verlag ein spezielles Flotten-Forum interessanten Fachvorträgen und Podiumsdiskussion für Flottenmanager und Werkstattbetreiber aus. Mehr dazu auf der Themenseite eurotransport.de/thetirecologne.