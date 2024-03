ETM-Leserwahl 2024 geht an den Start ETM Award kommt in neuem Gewand

Der ETM Verlag hat seine Leserwahl komplett überarbeitet. Im Fokus stehen dabei neben den Fahrzeugen auch eine Vielzahl an Zulieferer-Lösungen. Erstmals dabei sind aber auch wegweisende Innovationen – etwa aus dem Bereich der IT.

Der ETM Award 2024 steht in den Startlöchern. Dazu hat der ETM Verlag seine Leserwahl komplett umgekrempelt. Im Fokus stehen nicht mehr ausschließlich aktuelle Fahrzeuge, sowie Zulieferer- und Service-Lösungen. Erstmals sind in diesem Jahr beispielsweise auch wegweisende Innovationen, etwa aus dem Bereich der IT, mit am Start.

ETM Award: Nur wählen, was wirklich zählt

Die Leserwahl mit dem Namen ETM Award „BEST OF NEW TRANSPORTATION 2024“ ist dabei komplett auf zukunftsweisende Produkte und Lösungen ausgerichtet – und zwar egal in welcher Kategorie. Bei der Auswahl der Produkte gehen Teilnehmer und Redaktion gemeinsam vor, um wirklich die „Best of new Transportation“ für die Wahl zum ETM Award aufzustellen.

Hersteller und Anbieter können sich noch bewerben

Die Vorbereitungen zum ETM Award „BEST OF NEW TRANSPORTATION 2024“ laufen bereits auf Hochtouren. Noch haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte und Lösungen ins Rennen zu schicken. Wer das bislang versäumt hat, kann noch bis zum Donnerstag, 28. März 2024, gegensteuern und sich bei Oliver Trost per E-Mail melden. Dann lässt sich gemeinsam herausfinden, ob und in welcher Kategorie beziehungsweise in welchen Kategorien das sinnvoll ist.

Leserinnen und Leser haben das letzte Wort

Sobald der Wahlkatalog steht, sind dann die Leserinnen und Leser an der Reihe. Sie können ab Freitag, 26. April 2024, online abstimmen. Wobei wir mehrere Sicherheitsschleifen eingebaut haben, um Mehrfachabstimmungen zu unterbinden.

Das Glück der Tüchtigen wartet

Zu guter Letzt gibt es auf jeden Fall, einen Grund zum Feiern – und das gleich mehrfach: Da sind zum einen die teilnehmenden Unternehmen, die sich in den einzelnen Kategorien, die aufs Siegertreppchen kommen. Wer wiederum bei der Leserwahl abgestimmt hat, den erwarten mit etwas Glück zahlreiche attraktive Preise.

