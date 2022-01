Der Frischedienstleister Meyer Logistik hat einen Hyundai Xcient bestellt. Die Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb aus Korea stehen damit kurz vor ihrer Premiere in Deutschland.

Auch in Deutschland beginnt das Zeitalter der Wasserstoff-Lkw. Nachdem einige dieser Fahrzeuge bereits erfolgreich in der Entsorgung laufen, steht für dieses Jahr die Premiere im klassischen Speditionseinsatz an. Der Frischedienstleister Meyer Logistik aus Friedrichsdorf hat beim Hersteller Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) ein Modell des Typs Xcient Fuel Cell geordert. Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) habe den Förderantrag genehmigt, teilt der Logistikdienstleister gegenüber eurotransport.de mit.

Gemäß dem Programm Klimafreundliche Nutzfahrzeuge des Bundes winkt Flottenbetreibern hierzulande eine Erstattung von bis zu 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber einem Diesel-Lkw. Elektro-Lkw, und dazu zählen auch die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw, sind in Deutschland ferner von der Maut befreit. In der Schweiz sind bereits knapp 50 dieser Fahrzeuge unterwegs – dort tanken die Unternehmen grünen Wasserstoff. Auch dort bezahlen die Betreiber keine Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA), also Straßengebühr.