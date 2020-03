Daimler Trucks bringt weitere Elektro-Lkw in den USA an den Start: Nachdem bereits seit 2018 insgesamt 30 Freightliner E-Trucks erprobt werden, folgen nun acht weitere eCascadia und eM2 106.

Bis Ende 2021 will Daimler Trucks mit seiner US-Marke Freightliner mit batterieelektrischen Lkw in den Markt starten. Seit 2018 ist dafür eine erste Innovationsflotte im Praxiseinsatz unterwegs, insgesamt rund 160.000 Kilometer haben die 30 lokal emissionsfreien Trucks in dieser Zeit bereits zurückgelegt.

Jetzt folgt die nächste, sogenannte "Customer Experience (CX)" Flotte: Sie besteht aus sechs schweren Freightliner eCascadia und zwei mittelschweren Freightliner eM2 106 und soll über 22 Monate von 14 Kunden aus verschiedenen Branchen getestet werden. Laut Daimler Trucks handelt es sich bei den neuerlichen Partnern aus der Praxis um einige der größten Kunden des Konzerns, die zusammengenommen mit mehr als 150.000 Lkw innerhalb der USA verkehren.

Die Daten im Überblick

Der Freightliner eCascadia ist laut Daimler Trucks 730 PS stark. Die Kapazität seiner Batterien beläuft sich auf 550 kWh, was für bis zu 400 Kilometer am Stück gut sein soll. Innerhalb von 90 Minuten soll der eCascadia zudem genügend Strom aufnehmen können, um für weitere 320 Kilometer gerüstet zu sein. Der mittelschwere eM2 106 wiederum ist für den lokalen Verteilerverkehr konzipiert. Er leistet bis zu 480 PS und ist mit 325 kWh fassenden Batterien ausgestattet. Die Reichweite des eM2 106 gibt Daimler Trucks mit rund 370 Kilometern an. Nach 60 Minuten an einer Schnellladestation soll er weitere 300 Kilometer zurücklegen können.