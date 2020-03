Irizar kann sich über einen Auftrag aus Frankfurt am Main freuen: Die In-der-City-Bus GmbH (ICB) hat demnach neun neue Elektro-Gelenkbusse vom Typ ie bus geordert. Die Fahrzeuge werden ab Ende dieses Jahres ausgeliefert, die Kapazität ihrer von Irizar in Eigenregie gefertigten Batterien beläuft sich auf 560 kWh. Damit sollen die Busse zwischen 220 und 250 Kilometer am Stück fahren können und so eine Tagestour mit nur einer Batterieladung abdecken. In der Nacht erfolgt dann die Aufladung mittels neun interoperabler Ladestationen samt Combo-2-CCS-Anschlüssen, die ebenfalls von Irizar zur Verfügung gestellt werden.

Die Irizar ie bus für Frankfurt am Main sind mit drei Türen, 46 Sitzplätzen und zwei Stellplätzen für Rollstühle oder Kinderwagen ausgestattet.