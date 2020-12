DKV Mobility und der marokkanische Maut-TAGS-Distributor Afriquia SMDC haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Demnach können Kunden des Mobilitätsdiensleisters DKV Mobility ab sofort die marokkanische Maut bargeldlos über die Prepaid-OBU Tag Jawaz abrechnen.

Das Mautnetz in Marokko

Das Mautnetz in Marokko umfasst 1.750 Kilometer. DKV-Kunden können dort an 40 Point-of-Sale- und Tankstellen entlang der Hauptverkehrsrouten in Marokko die On-Board-Unit erwerben. An den Mautstationen können DKV-Kunden zudem die Maut über die OBU automatisch an den DriveThrough-Mautspuren entrichten.