Die ungewöhnlichsten DHL-Lieferungen 2023 Vom Rennbob bis zur Seekuh war alles dabei

Aktuell bereitet sich die DHL Group auf den Jahresendspurt vor. Der ist – wenig überraschend – aufgrund des Weihnachtsgeschäfts ein echter Kraftakt. Während die Lieferungen für den Heiligen Abend von Spielzeugen, Büchern und Unterhaltungselektronik wimmeln, gab es während des laufenden Jahres aber einige durchaus kuriose Transporte. Das sind die fünf ungewöhnlichsten Lieferungen des Unternehmens im Jahr 2023.

Drei Seekühe reisen mit DHL durch die USA

Im Oktober flogen Soleil, Calliope und Piccolina von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio ins mehr als 1.600 Kilometer entfernte Orlando in Florida. Mit zwischen 350 und 450 Kilogramm Körpergewicht waren die drei Seekühe allerdings alles andere als normale Fluggäste. Sie reisten in speziell angefertigte Container mit dicken Schaumstoffauflagen und Decken, um die Tiere warmzuhalten. Damit ihre Körper nicht austrockneten, wurden sie durchgängig mit Wasser besprüht. Und auch auf der Lkw-Fahrt nach Tampa war nicht gerade ein Standard-Transport. Der dortige Zoo bereitet Soleil, Calliope und Piccolina nun auf die Auswilderung vor, die 2024 erfolgen soll.

Fünf Loks schippern aus den USA nach Peru

Im September transportierte DHL fünf Lokomotiven mit dem Schiff von Houston in den USA ins rund 5.000 Kilometer entfernte Callao in Peru. Eine peruanische Eisenbahngesellschaft hatte die jeweils 20 Meter langen und 186 Tonnen schweren Loks gebraucht gekauft. Ein Expertenteam bereitete den Transport zwei Monate lang vor. Zwölf Tage dauerte schließlich die Reise durch den Golf von Mexiko und den Panamakanal bis zur peruanischen Küste.

Schlüssel per Express von Tunesien nach Deutschland

Im April sorgte DHL für die Rettung eines kleinen Vogels: Ein Mann aus Deutschland war nach Tunesien gereist, hatte aber versehentlich seinen Schlüssel mitgenommen. Seine Lebensgefährtin, die den Vogel versorgen wollte, kam nicht mehr in die Wohnung. DHL flog daraufhin den Schlüssel vom Flughafen Tunis ins rund 2.000 Kilometer entfernte Leipzig. Ein DHL-Serviceteam machte ihn unter den vielen anderen Sendungen aus Tunesien ausfindig und übergab ihn der Lebensgefährtin noch am Leipziger DHL-Drehkreuz. Die kam gerade noch rechtzeitig, um den Piepmatz zu versorgen, wie sie der DHL in einem Dankesschreiben mitteilte.

21 Rennbobs von Deutschland nach China

Im Oktober lieferte DHL 21 Rennbobs von Köln ins chinesische Yanqing. Sie gehörten Athleten aus verschiedenen europäischen Nationen, die am IBSF Bob-Weltcup teilnehmen wollten. DHL holte die jeweils vier Meter langen Bobs bei den nationalen Verbänden ab und brachte sie zunächst nach Köln. Dann nach Luxemburg, von wo aus DHL sie ins rund 8.000 Kilometer entfernte Peking flog. Mit zwei Lkw ging es schließlich zur olympischen Bobbahn in Yanqing. Dabei war Fingerspitzengefühl gefragt. Denn die Bobs sind exakt auf ihre jeweiligen Pilotinnen und Piloten abgestimmt.

Rotorblätter per Spezialschiff aus den USA in die Türkei

Im August transportierte DHL drei Rotorblätter für Windturbinen von Houston in den USA ins rund 12.000 Kilometer entfernte Izmir in der Türkei. Dort ersetzten sie beschädigte Rotorblätter in einem Windpark. Jedes Rotorblatt war 50 Meter lang und wog rund 14 Tonnen. Für die einmonatige Reise nutzte DHL ein mit Schwergutkränen ausgestattetes Spezialschiff. In Izmir kamen dann Lkw mit ausziehbaren Anhängern zum Einsatz.

Lesen Sie auch