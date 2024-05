Kraftstoffverbauch und Kosten senken Die richtigen Lkw-Reifen zur richtigen Zeit

Hohe Energiekosten, Inflation, Fahrermangel, ambitionierte Emissionsziele und die CO2-Bepreisung – die Rahmenbedingungen für die Transport- und Logistikbranche in Europa bleiben schwierig. Der richtige Reifen hilft, Verbrauch und Kosten zu senken – und auch in puncto Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit wird zu einem immer wichtigeren Investitionskriterium für Fahrzeughersteller und Flotten. Das belegt etwa die Studie „Aftermarket 2030 – The Fleet Imperative“ des Europäischen Verbandes der Automobilzulieferer (CLEPA) und der Boston Consulting Group.

„Reifen beeinflussen maßgeblich die Nachhaltigkeit einer Flotte und ihre Betriebskosten“, sagt Hinnerk Kaiser, der die Entwicklung von Lkw- und Busreifen für die EMEA-Region bei Continental verantwortet. Vor diesem Hintergrund hat Continental die neue Lkw-Reifenlinie Conti Eco der fünften Generation konzipiert und zur Marktreife gebracht: die richtigen Reifen zur richtigen Zeit. Sie erfüllen alle Anforderungen der EU-Taxonomie und helfen Flotten, ihren Kraftstoffverbrauch signifikant zu senken. Weniger Kraftstoff – das heißt weniger Kosten und weniger CO2-Emissionen.

Optimierter Rollwiderstand und Laufleistung

Tatsächlich bedingt der Rollwiderstand der Reifen 30 Prozent des Kraftstoffverbrauchs und damit 30 Prozent der Emissionen eines Lkw. Mit dem neuen Conti Eco ist es den Reifenentwicklern bei Continental gelungen, nicht nur den Rollwiderstand zu optimieren, sondern auch die Laufleistung. Dabei galten ein möglichst geringer Rollwiderstand und eine möglichst hohe Laufleistung lange als klassische Zielkonflikte. „Uns ist es unter unter anderem durch innovative Gummimischungen und einen speziellen Aufbau des Reifens gelungen, diese Zielkonflikte auszubalancieren“, erklärt Hinnerk Kaiser. Das neue Konzept ermöglicht einen bis zu zwölf Prozent geringeren Rollwiderstand und eine um bis zu zehn Prozent erhöhte Laufleistung im Vergleich zu den Vorgängerprodukten von Continental.

Foto: Continental Reifen Deutschland GmbH Hinnerk Kaiser verantwortet die Entwicklung von Lkw- und Busreifen bei Continental in der EMEA- Region.

Deshalb eignet sich die neue Reifenlinie Conti Eco hervorragend für den Gütertransport im Fern- und im Regionalverkehr. Gerade vor dem Hintergrund der emissionsabhängigen Mautkomponente gewinnt die richtige Reifenwahl für Flottenbetreiber innerhalb der EU noch einmal an Bedeutung. Die Zahlen sind eindeutig: 100 Fahrzeuge einer Flotte, die mit Conti Eco HS 5/HD 5 Reifen anstelle der Vorgängermodelle EcoRegional HS 3+/HD 3+ ausgestattet sind und jährlich rund 80.000 km im Regionalverkehr zurücklegen, können bis zu 69.000 Euro Betriebskosten und 120 Tonnen CO2 einsparen.*

Intelligenter Reifen dank ContiConnect 2.0

Darüber hinaus überzeugen die neuen Reifen mit exzellentem Grip, ermöglichen ein sicheres Handling der schweren Transportfahrzeuge bei wechselnden Wetterverhältnissen und bieten eine herausragende Traktion über ihre gesamte Lebensdauer. Auf Kundenwunsch können sie direkt ab Werk mit Sensoren der neuesten Generation ausgestattet werden. Damit treibt der Conti Eco Gen 5 die Digitalisierung der Flotten weiter voran und ermöglicht mit der Reifenmanagementlösung ContiConnect 2.0 Fernüberwachung in Echtzeit sowie eine vorausschauende Serviceplanung.

Foto: Continental Reifen Deutschland GmbH Der neue Conti Eco der 5. Generation hat einen bis zu zwölf Prozent geringeren Rollwiderstand und eine um bis zu zehn Prozent erhöhte Laufleistung.

In Verbindung mit den Runderneuerungslösungen von Continental lassen sich die reifenbezogenen Flottenbetriebskosten noch einmal deutlich senken. Die Karkassen des neuen Conti Eco sind von Anfang an so konzipiert, dass sie optimal für eine Runderneuerung geeignet sind. Ein runderneuerter Reifen besteht bis zu 70 Prozent aus dem Material des Altreifens und ist bis zu 40 Prozent günstiger als ein Neureifen – bei gleicher Laufleistung und Sicherheit. So leistet die neue Reifenlinie auch in dieser Hinsicht einen Beitrag zu mehr Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit im Transportsektor. Die neuen Conti Eco-Reifen werden in zahlreichen Größen für die Lenk- und die Antriebsachse verfügbar sein, den Auftakt machen 2024 folgende Dimensionen:

315/70 R 22.5 Conti Eco HS 5

315/80 R 22.5 Conti Eco HS 5

385/55 R 22.5 Conti Eco HS 5

385/65 R 22.5 Conti Eco HS 5

315/70 R 22.5 Conti Eco HD 5

315/80 R 22.5 Conti Eco HD 5

Continental präsentiert den Conti Eco der fünften Generation auf der Tire Cologne. Erleben Sie effiziente und nachhaltige Lösungen am Stand des Reifenherstellers vom 4. bis zum 6. Juni in Köln: Halle 8.1, D040/E041.

________________________________________________________________________________________

*

Die Daten basieren auf internen Tests und Kalkulationen zum Rollwiderstand und zur Laufleistung der Reifen:

Lkw: 4x2 feste Einheit (VECTO Untergruppe 4RD)

Dieselpreis: Durchschnitt 1,50 €/Liter

Applikation 30% Fernverkehr / 70% Regionalverkehr

Reifengröße: 315/70 R22.5 Steer and Drive