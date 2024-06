Kühne+Nagel und Wacker Neuson 55.000 Quadratmeter automatisierte Logistik

Auf rund 55.000 Quadratmetern Logistikfläche stellt Kühne+Nagel von Mülheim-Kärlich aus die weltweite Ersatzteilversorgung für die Wacker Neuson Group sicher, einem Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Kühne+Nagel sowie die Wacker Neuson Group arbeiten in Sachen Ersatzteillogistik bereits seit Längerem zusammen.

120 neue Arbeitsplätze entstehen

Im neuen Distributionszentrum entstehen 120 Arbeitsplätze. Die Mitarbeitenden werden in ihrer Arbeit durch „Ware-zur-Person”-Assistenten unterstützt: Eine Flotte von über 30 Robotern übernimmt die Ein- und Auslagerung sowie den Transport der Behälter und bringt die Artikel aus den Regalen direkt zu den Mitarbeitenden an den Komissionierstationen. Die autonomen mobilen Roboter können durch Sensoren, Kameras und Algorithmen dreidimensional arbeiten und sich selbstständig in dynamischen Umgebungen bewegen. Dies geschieht, indem sie Hindernisse erkennen und ihre Route entsprechend anpassen.

Foto: Kühne+Nagel Der neue Kontraktlogistikstandort umfasst rund 55.000 Quadratmeter Logistikfläche.

Flexible Erweiterung möglich

Über 100.000 unterschiedliche Ersatzteilkomponenten für Baugeräte und Kompaktmaschinen werden auf diese Weise vorgehalten und versendet. Die Abläufe am Standort erlauben die flexible Erweiterung, um die Ersatzteildistribution künftig noch zu erweitern. Gianfranco Sgro, Executive Vice President bei Kühne+Nagel, erklärt: „Wir haben hier einen in seiner Automatisierung für Deutschland einzigartigen Kontraktlogistikstandort geschaffen.” Andrew Voigt, Geschäftsführer der Wacker Neuson Aftermarket & Services, ergänzt: „Mit unserem Distributionslager und dem Betrieb durch Kühne+Nagel stellen wir unser Ersatzteil- und Dienstleistungsgeschäft zukunftsfähig auf.“

Kühne+Nagel

Die Kühne+Nagel-Gruppe beschäftigt rund 81.000 Mitarbeitende an nahezu 1.300 Standorten in fast 100 Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist im Schweizer Leitindex SMI notiert. Die Gruppe bezeichnet sich als weltweite Nummer 1 in der Luft- und Seefracht und ist darüber hinaus in den Landverkehren und in der Kontraktlogistik aktiv. Kühne+Nagel ist Logistikpartner für 400.000 Kunden weltweit.