Daimler kommt mit TruckCharge-Angebot Elektro-Infrastruktur für Speditionen

Daimler Truck bringt zur IAA Transportation die Marke TruckCharge auf den Markt. Unter dieser soll unter anderem die E-Infrastruktur vorangetrieben werden. An wen sich das Angebot richtet und was es alles beinhaltet.

Daimler Truck führt in Europa die Marke TruckCharge ein. Unter dem Namen fasst das Unternehmen nach eigenen Angaben alle bestehenden sowie auch künftige Angebote rund um E-Infrastruktur und das Laden von Elektro-Lkw zusammen.

Alles für die Elektrifizierung der Lkw-Flotte

Daimler Truck will den Kunden damit von der Energiegewinnung bis hin zum Fahrzeugbetrieb ein wirtschaftliches Gesamtpaket anbieten. Dieses umfasst dann von der Beratung über die Hardware bis hin zu digitalen Diensten alles, was es für die Elektrifizierung braucht. TruckCharge richte sich dabei sowohl an Lkw-Flottenbetreiber als auch an Unternehmen aus der Industrie mit eigenem oder fremdbetriebenem Lkw-Fuhrpark, heißt es. Da in der Regel Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller eingesetzt würden, sei TruckCharge unabhängig von der Lkw-Marke verfügbar.

TruckCharge-Ladesäulen für den Speditionshof

Des Weiteren haben etwa Spediteure die Möglichkeit, über die Händler von Daimler Truck Schnellladeläulen zu bekommen. Das Angebot für das sogenannte „Depot Charging“ umfasst laut UNternehmensangaben die Beratung, den Verkauf von Hardware und den technischen Service sowie Finanzierungslösungen über Daimler Truck Financial Services für die Ladeinfrastruktur. Darüber hinaus übernehmen qualifizierte Partner auf Wunsch die Installation. Strategischer Partner für die Ladesäulen ist das Unternehmen Alpitronic. Digitale Dienste umfassen den Betrieb der Fahrzeugflotte samt intelligentem Lademanagement. Passende Bezahlfunktionen für das Laden außerhalb des Depots runden das Angebot ab.

Abgrenzung vom Joint Venture Milence

Milence, das Joint Venture von Daimler Trucks, Traton Group und Volvo Group, sei von dem neuen Geschäftsfeld nicht betroffen, heißt es seitens Daimler Truck auf Nachfrage von eurotransport.de. Dort gehe es ausschließlich ums Errichten eines gemeinsamen europäischen Ladenetzes für Lkw.

