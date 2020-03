In Kooperation mit dem niederländischen Transportunternehmen Peter Appel erprobt DAF Trucks den CF Hybrid. Die Testfahrzeuge sollen in städtischen Gebieten vollelektrisch fahren.

DAF Trucks startet mit zwei CF Hybrid in die Praxiserprobung. Die Sattelzüge werden dabei im Auftrag des niederländischen Transportunternehmens Peter Appel Supermärkte beliefern. Die Hybrid-Trucks sollen nach Möglichkeit in innerstädtischen Gebieten vollelektrisch fahren und außerhalb ihren Dieselmotor nutzen.

Zu diesem Zwecke hat DAF Trucks den CF Hybrid mit einem in der Spitze 175 PS starken ZF-Elektromotor, dem bekannten Paccar MX-11-Selbstzünder mit 10,8 Litern Hubraum und 450 PS und einem ZF Traxon-Getriebe für Hybrid-Antriebe ausgestattet. Mit seiner 85 kWh fassenden Batterie soll der CF damit – in Abhängigkeit seines tatsächlichen Gewichts samt Ladung – 30 bis 50 Kilometer rein elektrisch fahren können. Danach startet der Diesel automatisch und der Elektromotor wird zum Generator, der die Batterie lädt. Künftig soll der Hybrid-Lkw zudem an Schnellladestationen wieder aufgeladen werden können.

Und auch wenn der CF Hybrid mit der Kraft des Diesels fährt, profitiert er von der Hybrid-Technologie und soll so Kraftstoff einsparen: Die von der Auspuffbremse und der Geschwindigkeitsregelung für Bergabfahrten erzeugte Energie wird dann laut DAF Trucks nämlich vom Elektromotor zur Unterstützung des Dieselmotors genutzt.

Langfristig Wasserstoff im Blick

"Beim Gedanken an eine sauberere Zukunft gibt es für DAF keine alleinige technologische Lösung für das breite Spektrum an Transportanforderungen", erklärt Ron Borsboom, verantwortlicher Direktor in der Produktentwicklung, anlässlich des Starts des Hybrid-Praxistests. Deshalb teste man verschiedene Technologien. Vollelektrische Lkw seien eine gute Alternative für den städtischen Verteilerverkehr und die saubere Dieseltechnologie eine exzellente Option für den Fernverkehr. Langfristig werde man sich auch näher mit Wasserstoff befassen.

"Mit dem Test des CF Hybrid im Straßeneinsatz möchten wir nicht nur die Leistung seiner Elektro-/Dieseltechnologie beurteilen, sondern auch, wie sehr er sich für die tägliche Nutzung durch unsere Kunden eignet", so Borsboom.