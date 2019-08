Den in klassischem Verkehrsgelb ausgelieferten DAF CF 530 8x4 überführte der Dortmunder DAF-Händler und -Servicepartner BTS direkt in die Türkei. Dort übernahm World Power Erkin in zwölfwöchiger Arbeit den Aufbau. Letzterer umfasst nicht nur den klassischen Abschlepparm mit Brille und drei Seilwinden, sondern auch einen bis zu elf Meter ausfahrbaren Kran mit zwei parallel verlaufenden Seilen für die Fahrzeugbergung. Das Lastdiagramm des ER-122.000 L-3 & 420-C findet sich auf der Webseite des Herstellers.

Doppelte Einsatzoption

Die doppelte Einsatzoption als Kran und Abschlepper macht nicht nur im Idealfall einen Mobilkran zur Bergungsunterstützung überflüssig. Sie macht das Fahrzeug auch ziemlich einzigartig. Laut BTS gibt es in ganz Deutschland nur zwei Allrounder dieser Art. Das Gesamtzuggewicht beläuft sich auf 120 Tonnen, das Eigengewicht des DAF auf 30 Tonnen.

Beeindruckende Optik

Den Feinschliff übernahm schließlich die BTS-Werkstatt in Hamm, und am 8. August wurde der DAF an Abschleppdienst Kollmer übergeben. Auftraggeber Thomas Kollmer zeigte sich sehr zufrieden: „Das ‚Beast‘, wie wir es hier nennen, wird uns gute Dienste leisten und beeindruckt uns sehr.“ Der Fahrer des brachialen Vierachsers darf sich zudem über eine hochwertige Lederausstattung an seinem neuen Arbeitsplatz freuen.