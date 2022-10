Cybersicherheit in der Logistik Eine überraschende Studie von Bitkom

Der Digitalverband Bitkom hat mehr als 400 Logistikunternehmen zum Thema „Digitalisierung in der Logistik“ befragt. Die Ergebnisse hat aktuell Dr. Bernhard Rohleder vorgestellt.

Erstaunliches Fazit der Bitkom-Studie

Der Geschäftsführer des Digitalverbands Bitkom stellt dabei überrascht fest, dass „die Logistikbranche aktuell bereits extrem digital aufgestellt ist“. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie habe die Digitalisierung in der Logistik einen höheren Stellenwert erhalten: In zwei Dritteln der Unternehmen hat sie an Bedeutung gewonnen. Dabei haben in mehr als jeden zweiten Unternehmen einerseits digitale Technologien geholfen, die Pandemie zu bewältigen, andererseits hat Corona überfällige Digitalisierungsvorhaben angeschoben. Nur in jedem achten Unternehmen wurden Digitalisierungsprojekte pandemiebedingt auf Eis gelegt.

Logistik sieht Digitalisierung als Chance

Bei der Befragung gaben 55 Prozent der Unternehmen an, dass digitale Technologien ihre Lieferketten krisenfester gemacht hätten. Knapp die Hälfte der Unternehmen (49 Prozent) hat infolge der Digitalisierung neue Kunden gewonnen. Fast genauso viele schätzen, dass ihr Umsatz langfristig stark wachsen wird (46 Prozent). Generell sehen neun von zehn Logistikunternehmen (88 Prozent) die Digitalisierung als Chance für ihr Unternehmen. „Die Digitalisierung ist zukunftsentscheidend für eine Branche, die uns alle mit den wichtigsten Dingen im Alltag versorgt“, kommentiert Rohleder. Lediglich sieben Prozent sehen ein Risiko im digitalen Wandel und drei Prozent sind der Meinung, dass die Digitalisierung keinen Einfluss auf ihr Unternehmen hat.

Neben Lkw-Fahrern fehlen vor allem IT-Fachkräfte

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werden in der Logistik zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gegen Cyberkriminelle ergriffen: Jedes zweite Logistikunternehmen in Deutschland hat aus diesem Anlass seine IT-Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Allerdings bremst der Mangel an Fachkräften diese Bemühungen um mehr Cybersicherheit wie auch die Digitalisierung der Logistik insgesamt. So sehen neun von zehn Logistikunternehmen in Deutschland den Fachkräftemangel beziehungsweise Mangel an Know-how als größtes Hemmnis beim Einsatz digitaler Anwendungen in der Logistik. In drei von fünf Unternehmen fehlen derzeit IT-Fachkräfte und 87 Prozent beklagen einen Mangel an Digitalkompetenz in der Belegschaft.

Bessere Kommunikation und Automatisierung

Vier von fünf Unternehmen sehen in der Digitalisierung Verbesserungen beim Endkunden-Service und knapp zwei Drittel eine bessere Kommunikation mit Geschäftspartnern oder Kunden. Digitalisierung schaffe zudem eine höhere Transparenz in der Lieferkette (61 Prozent), verringere die Umweltbelastung (55 Prozent) und verbessere die Versorgung im ländlichen Raum (37 Prozent). Ein weiterer Vorteil sind Effizienzgewinne: So beschleunige Digitalisierung Prozesse und spare Zeit (84 Prozent) und Kosten (60 Prozent), senke die Fehler- und Ausfallanfälligkeit (44 Prozent) und sorge für einen geringeren Bedarf an den ohnehin knappen Arbeitskräften (30 Prozent).

