Unter den fast 80.000 Beschäftigten von genau 94 Nahverkehrsunternehmen aus ganz Deutschland gibt es laut einer Umfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV) aktuell nur 233 bestätigte Corona-Infektionen. Damit liegt die Quote in der Gesamtbevölkerung fast doppelt so hoch.

Laut VDV-Präsident Ingo Wortmann ist das eine Bestätigung diverser wissenschaftlichen Untersuchungen, mit denen bereits festgestellt worden sei, dass der ÖPNV kein Corona-Hotspot ist. Die Ansteckungsgefahr sei äußerst gering. "Es zeigt zudem, dass die im ÖPNV ergriffenen Maßnahmen wie Maskenpflicht, regelmäßiges und umfangreiches Lüften der Fahrzeuge und intensivere Reinigung erfolgreich zur Eindämmung des Coronavirus beitragen", so Wortmann.

Fahrpersonal nur selten betroffen

Der Verband hat die Unternehmen laut eigener Angaben zudem nicht nur nach der Gesamtzahl der Infektionen befragt, sondern die Zahlen auch nach den Berufsgruppen aufgeschlüsselt. Dabei standen Service- und Sicherheitspersonal und die Fahrer – also jene, die direkten Kundenkontakt haben, im Fokus. "In diesen Berufsgruppen vermutet man aufgrund des täglich mehrstündigen Aufenthalts in den Fahrzeugen und durch den Kontakt mit Fahrgästen natürlich erhöhte Infektionsrisiken, aber das konnte durch die Umfrage nicht bestätigt werden", erklärt Wortmann. So liegt die Quote an Infizierten unter dem Fahrpersonal beispielsweise wieder unter den Zahlen in der Gesamtbevölkerung.

Nur 9 der 233 Corona-Infizierten haben sich laut VDV dazu nachweislich im Dienst angesteckt. "Wenn man sich im ÖPNV an die geltenden Corona-Regeln hält und sich umsichtig verhält, dann ist das Ansteckungsrisiko sehr gering", folgert Wortmann. Man werde selbstverständlich weiterhin alle nötigen Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos konsequent umsetzen. So soll der ÖPNV auch während der Pandemie ein sicheres und zuverlässiges Verkehrsmittel für alle bleiben.