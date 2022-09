Bus of the Year 2023 MAN Lion’s City E ist Sieger

Der MAN Lion's City E ist der Bus of the Year 2023. Für die Zukunft ist der Elektro-Stadtbus dazu noch flexibler und breiter aufgestellt.

Die "Bus and Coach of the Year"-Jury hat den MAN Lion's City E zum besten Bus des Jahres gekürt. Übergeben wurde der Preis im Rahmen des Events "Stars of the Year", das der Verband der Automobilindustrie (VDA) zur Eröffnung der IAA TRANSPORTATION 2022 in Hannover ausgerichtet hat.

"Der neue MAN Lion's City 12 E verfügt über ein bahnbrechendes Design, hohen Komfort und einen sehr ruhigen Innenraum. Die Fahrerkabine ist eine der besten auf dem Markt und bietet ein hohes Maß an Sicherheit", erklärte Jury-Präsident Tom Terjesen. MAN habe sich von der ersten Designskizze an auf die Elektromobilität konzentriert und diese in ein alltagstaugliches Produkt umgesetzt. Bei dem Ergebnis handele es sich nicht um einen auf Elektroantrieb umgerüsteten Dieselbus – es passe einfach alles zusammen.

Der MAN Lion's City 12 E hat aber nicht nur beim Bus of the Year Test selbst, sondern schon bei der Anreise beeindruckt – er hat die rund 2.500 Kilometer lange Strecke zum Austragungsort in Irland nämlich kurzerhand auf eigener Achse zurückgelegt. "Das war für uns genauso wie für die Jury ein besonderes Erlebnis, als wir nach zehn Tagen Fahrt mit unserem MAN Lion's City 12 E in Limerick vorfuhren", so Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus bei MAN Truck & Bus.

E-Bus-Anteil steigt exponentiell

Laut MAN sind für den Lion's City E seit Beginn der Produktion in 2020 schon über 1.000 Bestellungen eingegangen. Im vergangenen Geschäftsjahr waren knapp sechs Prozent der neuen MAN-Stadtbusse elektrisch, bis 2025 sollen es 50 Prozent sein. Für 2030 rechnet MAN mit einem Anteil von rund 90 Prozent.

Um die Nachfrage bestmöglich zu bedienen, arbeiten die Münchner laut eigener Angaben kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung des Lion's City E. Mittlerweile haben eine neue CO2-Klimaanlage und ein verbesserter Heizkreislauf Einzug in den Elektro-Stadtbus gehalten. Ab Herbst können Kunden zudem selbst bestimmen, wie viele Batteriepakete ihr Fahrzeug erhält – und es so noch besser an die individuellen Anforderungen bezüglich Reichweite und Fahrgastkapazität anpassen. Auch in Bezug auf die Größe erweitert MAN mit der neuen 10,5-Meter-Midibus-Version das Angebot. Für internationale Märkte wiederum kommt die Technik des Lion's City E künftig auch im MAN eBus-Chassis zum Einsatz.