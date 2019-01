Der Autohof Wittenburg liegt an der A 24 zwischen Hamburg und Berlin. Mit seinem gut sortierten Angebot in besonders gepflegten Räumlichkeiten soll das Areal Gäste anziehen.

Sein Traum war ein Autohof – und nun hat er einen: Robert Bremer gehört hierzulande zweifellos zu den jüngsten Betriebsleitern. Mit seinen 29 Jahren ist er aber kein Neuling im Geschäft. Ordentlich Autohof-Erfahrung hat sich der ausgebildete Einzelhandelskaufmann schon länger angeeignet. In Wittenburg kann er im Rahmen der Möglichkeiten seine Vorstellungen verwirklichen: "Man muss aufmerksam hinter allem her sein, auf Sauberkeit achten, Lücken schließen und beweglich bleiben."

Bremer ist ein ruhiger Typ, der unaufgeregt nach Lösungen sucht, wenn sich Probleme auftun: "Ich finde es spannend, wenn Unvorhergesehenes passiert. Davon gibt es täglich jede Menge." Er ist verantwortlich für die Tankstellenstation mit Bistro. Zu Beginn hat er seinen Bereich "luftiger und aufgeräumter gemacht. Jetzt können sich die Kunden besser orientieren". Im rechten Teil des Gebäudes befindet sich der Tankstellenshop mit den herkömmlichen kleinen Snacks; links ist das Miss Pepper American Restaurant untergebracht – im klassischen Stil der 50er- und 60er-Jahre. Das Restaurant bietet die typischen amerikanischen Gerichte: von Burgern über Spareribs bis hin zu Steaks. Wer es scharf mag, ist bei Miss Pepper sowieso richtig. In einer extra Spalte wartet die Karte auch mit deutschen Gerichten auf. Wechselnde Tagesgerichte bietet das Lokal jedoch nicht an. Meistens kommen die Fahrer schon mit einem Lächeln ins Lokal, da das Parken auf dem Gelände kostenfrei ist. Es gibt daher auch keinen Einweiser, die Einfahrt ist laut der Gäste ohnehin kein Problem. So ist jeden Abend viel los auf dem Wittenburger Autohof. Robert Bremer freut sich darüber und will seinen Truckstop-Traum auch in Zukunft gut strukturiert weiterentwickeln. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm jedenfalls nicht: "Ich bin davon überzeugt, dass wir einer der saubersten Autohöfe sind."

Zwiebel-Pepperoni-Burger mit Paprika und scharfer Soße für 9,10 Euro.

Der Koch empfiehlt

„Wer das erste Mal bei uns isst, wird einen unserer Burger auswählen. Also empfehle ich zunächst den Zwiebel-Pepperoni-Burger mit Paprika und scharfer Soße für 9,10 Euro. Man kann natürlich auch mehr als 100-Gramm-Beefburger bestellen: 180 Gramm für 10,80 Euro oder 360 Gramm für 15,60 Euro. Auf jeden Fall bereite ich alles mit großer Leidenschaft zu. Beim zweiten Besuch wäre die Rindfleisch­pfanne mit Bratkartoffeln für 15,90 Euro vielleicht eine Versuchung. Viele kommen auch wegen unserer Spareribs: 800 Gramm für 14,90 Euro.“

Autohof Wittenburg

Adresse: Rudolf-Dieselstr. 2, 19243 Wittenburg

Tel.: 03 88 52/5 21 82

Fax: 03 88 52/68 99 07

Website: www.autohof.net/autohof/autohof-wittenburg

Öffnungszeiten: Tankstelle mit Bistro: 24 h/365 Tage;

Restaurant: Mo. – Do. 6 – 24 Uhr, Fr. + Sa. 6 – 2 Uhr

Lkw-Parkplätze: 60, keine Parkgebühr

Lkw-Zapfsäulen: 6 Hochleistungssäulen, 2 Adblue-Säulen

Dieselkreditkarten: alle gängigen

EC-Automat: ja

Kommunikation: Fax, Kopien

Restaurant: 100 Nichtraucherplätze, 8 Raucherplätze

Terrasse: 32 Plätze

Duschen: 3 Duschen, Kosten: 3 €

Wäscheservice: Waschmaschine: 2 €,

Trockner: 2 €

Pott Kaffee: 0,3 Liter 1,90 €

Bier vom Fass: 0,3 Liter 2,90 €

Frühstück, Auswahl: Auswahl im Bistro: 1 belegtes Baguette + 1 Kaffee für 3,99 €; bei Miss Pepper: Highway-Frühstück mit 2 Brötchen, Toast, 3 Spiegeleier, 2 Bratwürstchen, Bohnen, Bacon, Tomaten und Käse für 8,10 €

Essen, Auswahl: Trucker-Schnitzel mit gebratenen Champignons, gekochtem Schinken, Mozzarella-Käse, Sauce Bernaise und Pommes für 13,10 €

Freizeit: 2 Bildschirme im Restaurant und 1 Bildschirm im Raucher-Restaurant

Eis- und Schneegerüst: nein

DocStop: nein