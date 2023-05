Ausgabe 6/2023 Neuer FERNFAHRER erscheint

Am Samstag kommt Heft 6/2023 in den Handel. Darin findet ihr die neuen XL-Kabinen von Scania, Lkw-Oldtimer aus Nah und Fern, den DAF XD im Fahrbericht und den neuen FERNFAHRER-Partnertruck von Zurkirchen Transporte.

Wer sich für Lkw-Oldtimer begeistert, kommt mit dieser Ausgabe garantiert auf seine Kosten. Wir nehmen euch mit auf die Internationale Automobilausstellung 1983, auf die diesjährige Retro Classics in Stuttgart und in die Bill Richardson Transport World im Süden Neuseelands mit ihrer Fülle an Nutzfahrzeugveteranen, insbesondere aus britischer Produktion. Aber auch die moderne Technik kommt nicht zu kurz, etwa beim Blick in die neuen XL-Kabinen von Scania oder auf der Fahrt mit der neuen mittelschweren Baureihe XD von DAF.

Im FERNFAHRER 6/2023 erwartet euch außerdem: Kindheitstraum verwirklicht - der FERNFAHRER-Partnertruck von Armin Zurkirchen, die großen Themen auf dem diesjährigen Technischen Kongress des VDA, teures Ideologieprodukt - Kritik an der Mautverdopplung, Fahrerstreik in Gräfenhausen - die Hintergründe, Mercedes-Lkw in der Wintererprobung, neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, Modellneuheiten, Truck-Sport-News, Rüssel-Truck-Show-Sondermodell zu gewinnen und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.