Ausgabe 11/2023 Neuer FERNFAHRER erscheint

Am Donnerstag kommt Heft 11/2023 in den Handel. Darin erfahrt ihr, wie Cummins und Jacobs am Dieselmotor der Zukunft arbeiten, was hinter dem vermuteten Sozialbetrug einer Großspedition in Germersheim steckt, wie das Spier Fahrzeugwerk mit Oldtimern die Firmentradition pflegt und was das Lkw-Fahren in Brasilien so gefährlich macht.