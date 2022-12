Auftrag für LongHaul-Modell Dachser ordert 50 eActros

Mercedes-Benz Trucks kann sich über einen Großauftrag für den eActros LongHaul freuen. Kunde ist der Logistikdienstleister Dachser, der eine Absichtserklärung über die Lieferung von 50 Einheiten des schweren E-Lkw unterschrieben hat. Dachser will den 2024 in die Serie startenden eActros LongHaul als 6x2-Wechselbrücken-Truck mit einer Abstellhöhe von 1.120 Millimetern in die Flotte aufnehmen.

Alexander Tonn, Chief Operating Officer (COO) Road Logistics bei Dachser, gibt sich angesichts der von Mercedes angegebenen Reichweite von rund 500 Kilometern zuversichtlich. Diese werde es ermöglichen, Waren auch im schweren Nutzlastverkehr und im Fernverkehr zwischen den europäischen Standorten emissionsfrei zu transportieren.

Die Ingenieure von Mercedes-Benz Trucks haben den eActros LongHaul laut Hersteller auf eine Laufleistung von 1,2 Millionen Kilometer in zehn Betriebsjahren ausgelegt. Die Energiespeicher basieren hierfür auf der haltbaren Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP). Insgesamt fassen sie im Fahrzeug verteilt auf drei Pakete über 600 kWh. Für den Vortrieb kommt eine neue E-Achse mit zwei Motoren und einer Dauerleistung von 400 kW auf. Mittels der Megacharging-Technologie soll der eActros LongHaul in der Serie in unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden können.