ADAC überprüft Rastanlagen Gefährlich überfüllte Lkw-Parkplätze

Wie der Club mitteilt, hat er die alltägliche Parksituation an insgesamt 96 Rastanlagen überprüft. Das Ergebnis: An fast jeder zweiten Anlage waren Lastwagen im gefahrenträchtigen Ein- und Ausfahrtbereich oder auf den Seitenstreifen der Autobahn abgestellt. Auf 86 Rastanlagen standen Lkw im absoluten Halteverbot oder auf nicht für sie freigegebenen Parkflächen. Zudem war das Parken außerhalb markierter Flächen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Nur an einer einzigen Anlage gab es laut ADAC im Überprüfungszeitraum keine Falschparker: auf der Rastanlage Lüneburger Heide West an der A7 in Niedersachsen. Zwei der überprüften Anlagen waren sogar derart zugeparkt, dass die Tester dort beim besten Willen nicht ihr eigenes Fahrzeug abstellen konnten.

Anlagen abends restlos belegt

Die Parksituation wurde von den Testern an den Anlagen zu drei verschiedenen Uhrzeiten erfasst: um 22 Uhr, um 23 Uhr und um Mitternacht. Dabei waren die Anlagen in der Regel bereits um 22 Uhr komplett voll. Unterschieden wurde zwischen drei verschiedenen Parkverstößen jeweils nach dem Gefährlichkeitsgrad: Lkw, die außerhalb markierter Parkflächen abgestellt waren, beispielsweise in der Fahrgasse zwischen den Lkw-Parkflächen (an 92 von 96 Anlagen). Lkw, die auf nicht für sie freigegebenen Flächen oder im Haltverbot parkten, beispielsweise im Pkw-Bereich (86 von 96 Anlagen) und Lkw, die außerhalb der Rastanlage, in den Ein- und Ausfahrtspuren oder auf dem Seitenstreifen abgestellt wurden. Das war an 46 von 96 Anlagen der Fall.

Angesichts des Testergebnisses und des Dauerproblems Lkw-Parkplatzmangel empfiehlt der ADAC dringend den Bau neuer Park- und Rastanlagen entlang der Autobahnen. Bestehende und neue Rastanlagen sollten zudem mit intelligenten Lkw-Parksystemen ausgestattet werden. Außerdem sei der Ausbau von Lkw-Park-Leit- und Informations-Systemen notwendig, um unnötige Suchfahrten zu vermeiden.

