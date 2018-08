Die Sponsoren der diesjährigen Deutschlandfahrt für historische Nutzffahrzeuge sind:

bfs, BPW, DEKRA, Ela (container), Europart, Hoyer, KRAVAG, Krone, Michelin, Port of Kiel, Stena Line, SONAX, UTA, Veltins und Volvo.

Am Donnerstag, 30.8.18, werden die Teilnehmer in Spelle bei der Firma Krone eintreffen.



Am Freitag, 31.8.18, ist der der Start der Tour - Ziel ist das Freilichtmuseum in Kiekeberg, kurz vor den Toren von Hamburg.



Am Samstag, 1.9.18, geht es von Kiekeberg nach Kiel zum Ostseekai.



Der Sonntag, der 2.9.18, ist wie bei allen Touren der Ruhetag. Am Sonntagnachmittag werden sich die Oldtimer auf die Fähre der Stena Line begeben mit dem Ziel Göteborg.



Montag, 3.9.18, wird die Fähre in Göteborg gegen 9:15 anlegen und die Tour wird zu Gast sein beim LKW Hersteller VOLVO.



Dienstag, 4.9.18, heißt das Ziel Tidaholm - die Heimat des einst 3. LKW Herstellers Schwedens.



Mittwoch, 5.9.18, geht es weiter nach Hillerstorp zur Westernstadt High Chaparral.



Donnerstag, 6.9.18, ist die Tour zu Gast in Malmö und

am Freitag, 7.9.18, werden die historischen Nutzfahrzeuge von Trelleborg, mit der Fähre, nach Sassnitz übersetzen und zum letzten Etappenziel Neustadt-Glewe fahren.

Mit dem angehängten PDF können SIe das Programmheft der 16. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeug 2018 herunterladen.

Darin finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Tour, Porträts der Sponsoren und natürlich die 84 Porträts der teilnehmenden historischen Nutzfahrzeuge.