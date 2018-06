Vor genau 25 Jahren – 1993 – feierte der Volvo FH seine Premiere. Heute, 2018, bezeichnet ihn der schwedische Lkw-Hersteller als "eines der erfolgreichsten Truck-Modelle aller Zeiten." In diesem Jahr noch will Volvo Trucks den millionsten FH verkaufen – und bringt zu diesem Anlass die "25 Year"-Sonderedition in den Handel.

Laut Claes Nilsson, Präsident von Volvo Trucks, soll das neue Sondermodell nicht nur an die vergangenen 25 Jahre erinnern. Es stelle auch "den Startpunkt der nächsten Etappe auf unserer erfolgreichen Reise mit Kunden und Fahrern dar."

Sondermodell in Grau und Rot

Mit Lob für den Fernverkehrs-Lkw spart auch Nigel Atterbury, Chef-Grafikdesigner bei Volvo Trucks, erwartungsgemäß nicht. Die erste Generation des FH war seiner Meinung nach "ein Meilenstein, eine wahre Offenbarung, die das Bild des modernen Trucks nachhaltig verändert und geprägt hat."

Das Sondermodell hat Atterbury entsprechend mit einer 25 im Retro-Stil der 90er-Jahre gezeichnet. Zur Markteinführung ist der Jubiläums-FH und FH16 in einem dunklen Grau (Mammoth Tree Metallic) und einem kräftigen Rot (Crimson Pearl), das eine Hommage an das Rot des ersten Fahrerhauses ist, zu haben. Mit Globetrotter- und Globetrotter-XL-Fahrerhaus geht die Zugmaschine in die Produktion, die bis ins Jahr 2019 hinein laufen soll.

Zierelemente an Sitz, Gurt, Teppich und Bett

Im Interieur des Volvo FH "25 Year" fallen die orangenen Zierelemente an den Sitzen, Gurten, Teppichen und dem Bett auf. Das Gestühl ist mit einer Kombination aus gestepptem Stoff und Leder bezogen.

Das Volvo Dynamic Steering-System ist sowohl mit Stabilitäts- als auch mit Spurhalteassistent erhältlich, außerdem kann der Lenkkraftaufwand individuell angepasst werden.

Geradezu pathetisch erklärt Tomas Thuresson, Leiter des weltweiten Fernverkehrsbereichs bei Volvo Trucks: "Dieses fantastische Modell zollt einem sehr außergewöhnlichen Fahrzeug und Millionen von Menschen Respekt: Kunden, Fahrern und Fans, die den Volvo FH seit 25 Jahren begleiten."