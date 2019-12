Mit der Lieferung von 20 neuen LF-Stadtbussen an den Omnibusbetrieb Käberich will der türkische Busbauer Temsa die 1.000-Fahrzeuge-Marke in Deutschland geknackt haben. Auch für die Zukunft ist Wachstum angesagt.

Nachdem der Omnibusbetrieb Käberich für die Partnerschaft mit Flixbus bereits im Frühjahr zwei Temsa HD 13 in Betrieb nahm, sind nun 20 weitere Stadtbusse vom Typ LF 12 in Niederaula in Hessen eingetroffen. Insgesamt verfügt Käberich damit über 25 Fahrzeuge des türkischen Busbauers – und will auch im nächsten Jahr weitere Temsa ordern. "Die ersten Fahrzeuge von Temsa haben wir bereits im Jahr 2005 bestellt. Temsa hat sich seitdem immer weiterentwickelt und ist mit seiner Produktqualität und auch mit seinem Kundenservice ein guter Partner geworden", so Thomas Reichwein, der Geschäftsführer des Omnibusbetriebs Käberich.

Mit der jüngsten Auslieferung an seinen deutschlandweit größten Kunden zählt Temsa, eigener Angaben nach Marktführer in der Türkei, hierzulande über 1.000 Fahrzeuge. Und laut Hakan Koralp, Vertriebs- und Marketing-Chef bei Temsa, wolle man sich auch in Zukunft verstärkt auf den europäischen Markt ausrichten: "80 Prozent unserer Produktion werden auf Märkten wie Deutschland, Frankreich, England, Italien, Österreich, Schweden und in den USA abgesetzt. Europa und vor allem der deutsche Markt ist für uns sehr wichtig." Temsa werde auch 2020 hierzulande und in ausgewählten europäischen Ländern wachsen – dies sei eines der wichtigsten Ziele des Unternehmens.