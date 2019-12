Schon in der Serienausstattung präsentieren sich die Renault Trucks T und T High zum Modelljahr 2020 wertiger und komfortabler als bisher – so kann der Fahrer ohne Aufpreis auf einem stoffbezogenen Fahrersitz mit zwei Armlehnen Platz nehmen und dabei in ein Lederlenkrad greifen, das ab sofort in drei Achsen verstellbar ist. Das Armaturenbrett ist derweil mit Carbon-Zierelementen versehen, aus Aluminium kommen die inneren Türöffner daher und auch Metalltürschwellen sind montiert. Für die große Tour lassen sich T und T High jetzt dazu mit einem 221 Liter fassenden Staufachsystem an der Kabinenrückwand ausstatten.

Mit dem optionalen "Roadpad+"-Paket halten eine Lkw-Navigation und eine Freisprecheinrichtung Einzug ins Renault Trucks-Fahrerhaus. Ebenfalls in Roadpad+ enthalten sind außerdem Rück- und Seitenkameras, mit derer andere Verkehrsteilnehmer besser zu sehen seien sollen und das Rangieren erleichtert wird. Was das Exterieur angeht, bleibt wiederum alles beim Alten: Die schon bekannten Kontrastfarben (Schwarz und Orange) für Kühlergrill und Spiegel sind weiter im Programm vertreten.

Bekannte Motoren, neue Achse

Um den Kraftstoffverbrauch trotz einer unveränderter Motorenpalette zu optimieren, setzt Renault Trucks bei T und T High zum Modelljahr 2020 auf eine neue hocheffiziente Achse und leichtere Bremsscheiben. Gegen Aufpreis können zusätzlich nicht näher definierte, neue Fahrzeugeinstellungen aktiviert werden, durch die bis zu drei Prozent Kraftstoff eingespart werden sollen.