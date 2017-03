Tendermanagement : PSI will den Tarifdschungel austrocknen

Fast jede Spedition verfügt über mindestens so viele Tarife, wie sie Kunden hat. Was als Kundenbindungsinstrument gedacht ist, wird bei Ausschreibungen zum Problem. Im Interview mit eurotransport.de erklärt Dr. Giovanni Prestifilippo, Geschäftsführer von PSI Logistics, was eine automatisierte Tender-Kalkulation leisten kann.