Wie stark dürfen sich Gurtbänder bei Erreichen der zulässigen Zurrkraft höchstens ausdehnen? Wie viele Stunden zu wenig Schlaf verringert die Reaktionszeit vergleichbar wie ein Blutalkoholpegel von 0,5 Pro­mille? Trickreiche Fragen wie diese mussten Berufskraftfahrer auf der Webseite der NUFAM korrekt und möglichst schnell be­­ant­worten, um auf der Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe ihr Können beweisen zu dürfen.

Showdown auf der NUFAM 2017

Am 30. September kommt es zum Showdown: Im Demo-Park der NUFAM treten die besten acht Absolventen des Onlinequiz gegeneinander an. Es gilt unter anderem, zielgenau rückwärts einzuparken sowie Ladung aufzunehmen und abzusichern. Im Finale der Challenge treffen dann die vier besten Berufskraftfahrer aufeinander – und fahren den Sieger aus. Bewertet wird die NUFAM-Challenge durch einen Verkehrs­experten: Pascal Wiesner, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer von Drive Concept Wiesner, einer Aus- und Weiterbildungseinrichtung für Personal im Güterkraftverkehr, begleitet die Teilnehmer während des Wettbewerbs und gibt ihnen wert­volle Rückmeldungen zu ihren Fertigkeiten.

FERNFAHRER auf der NUFAM

Auch am FERNFAHRER-Stand wird einiges geboten: Die „Drive Your Dream“-Roadshow mit dem US-Hauber von American Truck Promotion lockt Groß und Klein, Kultmode­rator „Diesel Dieter“ hat lockere Sprüche und exklusive Angebote auf Lager und Abo-Pakete, Sonderhefte sowie Shopartikel gibt es in Karlsruhe zu Messepreisen. Bestehende Abonnenten dürfen sich über ein Gratisüberraschungspaket freuen. Am Samstag ab 13.00 Uhr moderiert Jan Bergrath dann eine Podiumsdiskussion zu den brisanten Themen Parkplatzmangel, Zusatzbeleuchtung und Wochenend-Ruhezeit – mit dabei werden die Autobahnpolizei Karlsruhe und der Verkehrsanwalt Matthias Pfitzenmaier sein. Die größte Fachmesse für die Nutz­fahrzeugbranche im Süden Deutschlands findet vom 28. September bis 1. Oktober statt – das FERNFAHRER-Team freut sich auf euren Besuch!