NUFAM 2017

Leichtbau-Trailer Light Plus von Kögel

Vom 28. September bis 1. Oktober 2017 können Transporteure auf der Nutzfahrzeugmesse Nufam in Halle 2, Stand E 213 das Kögel-Produktportfolio für die Speditions- und Baubranche unter die Lupe nehmen. Am Stand befindet sich auch der nutzlast- und gewichtoptimierten Auflieger Kögel Light Plus.