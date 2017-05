lastauto omnibus-Zukunfskongress 2013: Anmeldung für Teilnehmer

Hier kommen Sie direkt zur Anmeldung

Teilnahmegebühren

lastauto omnibus-Abonnenten: 25 % Rabatt -Teilnahme am zweitägigen Kongress inkl. Catering, Konferenzunterlagen und Get-together am Dienstagabend: 615 € netto

DEKRA-Mitglieder: 20 % Rabatt – Teilnahme am zweitägigen Kongress inkl. Catering, Konferenzunterlagen und Get-together am Dienstagabend: 656 € netto

Frühbucherticket: 10 % Rabatt auf Anmeldungen bis zum 31.07.13 - Teilnahme am zweitägigen Kongress inkl. Catering, Konferenzunterlagen und Get-together am Dienstagabend: 738 € netto

Gruppenticket (ab 3 Personen): 10 % Rabatt - Teilnahme am zweitägigen Kongress inkl. Catering, Konferenzunterlagen und Get-together am Dienstagabend: 738 € netto pro Person

Standardticket: Teilnahme am zweitägigen Kongress inkl. Catering, Konferenzunterlagen und

Get-together am Dienstagabend: 820 € netto

BITTE BEACHTEN SIE: Die Rabatte sind nicht kombinierbar.

Teilnahmebedingungen

Die jeweilige Teilnahmegebühr für den zweitägigen Kongress umfasst das Catering während der Veranstaltung, die Konferenzunterlagen und Teilnahme am Branchentreff am Dienstagabend.

Eine Stornierung der Eintrittskarten ist bis 14 Tage vor der Veranstaltung möglich. Hierbei wird die Teilnahmegebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 65,00 zzgl. MwSt. pro Ticket erstattet. Bei Stornierungen nach diesem Zeitpunkt wird der Ticketpreis zur Hälfte zurückerstattet. Bei Nichterscheinen ist eine Erstattung der Teilnahmegebühr nicht möglich. Die Stornierung muss entweder per E-Mail an events@etmservices.de oder schriftlich per Fax an +49.711.784 98-46 erfolgen.

Eine Übertragung von Eintrittskarten auf andere Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist möglich. Bitte teilen Sie uns hierfür rechtzeitig von Beginn der Veranstaltung den Namen des neuen Teilnehmers mit.

Hier kommen Sie direkt zur Anmeldung.