FERNFAHRER Geschenktipp: Brandneue Kalender für alle Lkw-Fans

Was gibt es Schöneres, als am Morgen gleich zum Frühstück die liebsten Fahrzeuge liebevoll in Szene gesetzt zu erblicken. Dann gelingt der Start in den Tag bestimmt! Die imposantesten Showtrucks aus ganz Europa zeigt unser großer "Supertrucks-Kalender 2017" (Bestellnummer: 1491806). Für alle Freunde von astreiner Race-Action und für all jene, die eine bleibende Erinnerung an das Festival-Highlight des Jahres, den Truck-Grand-Prix am Nürburg Ring, suchen, gibt es den Kalender "Truck-Grand-Prix" (Bestellnummer: 1491826). Auch für die Liebhaber alter Schätzchen und verdienter Nutzfahrzeug-Veteranen haben wir selbstverständlich das passende Geschenk auf Lager: den "Oldtimer-Kalender 2017" (Bestellnummer: 1491767). Die ganz schweren Lasten und spektakulär dicke Brocken zeigt der "Schwerlast-Kalender 2017" (Bestellnummer: 1491746). Für den täglichen Adrenalin-Kick sorgt der "Truck-Race-Kalender" (Bestellnummer: 1491828) – der kickt besser als jeder schwarze Kaffee! Darin findet ihr die spektakulärsten Rennszenen des europäischen Truck-Race-Zirkus wieder. Natürlich dürfen die legendären Langhauber aus Übersee nicht fehlen. Diese wahrhaftigen Fahrerträume findet ihr im "American Truck-Kalender" (Bestellnummer: 1491786).



Alle Kalender kosten 17,90 Euro zuzüglich 3,50 Euro Versandkosten. Und wo kann man das Ganze bestellen? Ganz einfach: beim DPV Deutschen Pressevertrieb, und zwar entweder per Telefon unter 07 11/320 699 44 oder per E-Mail über bestellservice@dpv.de und online unter folgendem Link: