Europa Truck Trial 2017 in Gopperding: Materialmord am Samstag

Marcel Schoch und Johnny Stumpp mussten gleich zu Beginn wieder waidwund das Fahrerlager ansteuern. Eine praktisch jungfräuliche Antriebswelle ist gleich bei ihrem ersten Einsatz geborsten. Glücklicherweise hat Hersteller MAN - eigentlich zu Vorführzwecken - einen Allrad-Vierachser als Testwagen vor Ort. Das Team baut kurzerhand die kaputte Welle aus dem herausgeputzten Vorführer aus und in den Brauni ein. Der Wettbewerb kann weitergehen.

Gebeutelter Ural

Gleich mehrfach trifft es das Team Bodensee. Die massigen und gleichzeitig scharfkantigen Granitfelsen im Steinbruch haben Reiner Lotzmann und Erika Oesterler zuerst die Tür und später sogar den Antriebstrang demoliert. Als der Antrieb am rechten Vorderrad versagt, hilft nur noch der Bagger, kunstvoll pilotiert vom Europa Truck Trial-Haus und Hof-Baggerfahrer Clemens Renschen. Schließlich steckt der grasgrüne Bodensee-Ural zwischen einem dieser besagten Felsblöcke und einem Steilhang fest.+

Marienkäfer im Cockpit

Eher zwischenmenschliche Probleme hat das Ehepaar/Trialgespann Truck Sport Borzym. Jan Borzym will seiner Frau partout nicht glauben, welche Torstange zum nächsten Tor gehört. Mit Nachdruck und zu Recht setzt sich Ehefrau Nicola durch. Das nagelneue Maskottchen, ein handgehäkelter Marienkäfer, hört sich die Diskussion im Fahrerhaus im Stillen an.

Regenguss am Nachmittag

Doch nicht nur die Fahrzeuge müssen leiden. Auch den Menschen verlangt der Steinbruch einiges ab. Bei mehr als 30 Grad und praktisch keinem Schatten braten Zuschauer, Teams und Veranstalter. Da wirkt die Regenfront, die gegen 15.30 Uhr aufzieht schon richtig erlösend, was vor allem die Kommissare und Marschalls auch entsprechend kommentieren. Oder frei nach Toto: "I bless the rains down in Gopperding".

Am Sonntag gibt es weitere Bilder aus den Sektionen und natürlich die Ergebnisse des vierten Europa Truck Trial Laufes 2017.