Daimler: Active Brake Assist 4 im Einsatz

Das Besondere am ABA 4, mit dem Daimler seine Vorreiterrolle in Sachen Fahrerassistenzsysteme behauptet, sind Fußgängererkennung und Abbiegeassistent. Nach der Vorstellung im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover wurden seit Dezember 2016 die ersten damit ausgerüsteten Actros-Sattelzugmaschinen ausgeliefert.



Zu den ersten Kunden, die eine Actros Sattelzugmaschine mit komplettem Safety Pack (ABA 4 mit Fußgängererkennung, Spurhalte-, Abstandshalte- und Aufmerksamkeits-Assistent sowie Fahrer-Airbag) und Abbiege-Assistent auf die Straße schicken, zählt die Firma SiloNet mit Sitz in Beckum und Sulingen. Das Unternehmen setzt den Actros 1843 mit Silo-Auflieger zum Trans­port von Zement, Zementrohmaterial und Braunkohlenstaub ein. Gefahren wird vornehmlich im Regionalverkehr. Auf diesen Strecken mit einem hohen Anteil innerörtlichen Verkehrs können die neuen Sicherheitssysteme von Mercedes-Benz Trucks zu einer deutlichen Verringerung der Unfallzahlen beitragen. Entsprechend hoch ist der Einbau von aktiven Sicherheitssystemen im Actros.

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Das neue ABA 4 kann im Rahmen seiner Systemgrenzen nicht nur automa­tisch auf vorausfahrende Fahrzeuge oder stehende Hindernisse bremsen, sondern warnt nun auch akustisch und optisch vor querenden Fußgängern auf der Frontseite und leitet bei Bedarf eine Teilbremsung ein. Das ermöglicht dem Lkw-Fahrer, mit einer Vollbremsung zu reagieren oder durch ein Lenkmanöver auszuweichen.



Darüber hinaus kann der neue radargestützte Abbiege-Assistent den Fahrer – ebenfalls akustisch und optisch – vor stehenden oder sich bewegenden Hindernissen auf der rechten Seite des Lkw warnen. Dazu wurden kritische Szenarien aus der Unfallanalyse zugrunde gelegt und das System speziell auf die Abbiegesituation mit Fußgängern und Radfahrern sowie den Spurwechsel nach rechts ausgelegt. Damit bietet der Abbiege-Assistent dem Fahrer eine wesentliche Hilfestellung bei unübersichtlichen Ab- und Einbiege-Manövern. Mercedes-Benz Trucks ist derzeit weltweit der einzige Hersteller, der seine Schwer-Lkw (Actros und Antos) mit radargestütztem Abbiege-Assistent und Active Brake Assist 4 mit Fußgängererkennung anbietet.