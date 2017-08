Die Firma ist Unterstützer des Vereins, der sich unter anderem mit Benefiz-Veranstaltungen für benachteiligte Kinder engagiert, und der maßgeblich von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern getragen wird. Der Auflieger mit der Plane, die neben dem Unternehmensnamen auch das Maskottchen des Vereins zeigt, ist vor allem in Bayern, aber auch auf Touren Richtung Norden zu sehen. Am Steuer der Zugmaschine, ein MAN TGX 18.560 aus der Sonderedition "100 Jahre MAN", sitzt Lkw-Fahrer Markus Schad. Auch er ist wie sein Chef Stefan Babich tatkräftiger Unterstützer der guten Sache, Teilnehmer des "Bewegen mit Herz"-Stammtischs Bayern und holt im Rahmen der Wohltätigkeitsaktion "Happy Day of Life" Kinder mit seinem Lkw ab, um sie im Lkw-Konvoi zu den Benefizveranstaltungen zu bringen. Wenn er nicht für den Verein fährt, dann befördert er mit dem Trailer überwiegend Stahl und Palettenware.