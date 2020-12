Ablenkung hinterm Steuer gehört zu den häufigsten Unfallursachen in Deutschland. Ganz besonders gefährlich wird´s am Stauende und in Baustellen. Im Rahmen eines Video-Pilotprojekts will die Polizeidirektion in Oldenburg künftig für mehr Sicherheit sorgen. Überführt werden die Verkehrssünder durch ein Videosystem, montiert auf dem Dach eines VW Transporters.

Weniger Unfälle durch Videoüberwachung?

Viele Lkw-Fahrer haben das Handy an der Hand, viele gucken nebenbei Fernsehen - und einige wenige sind sich der Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht einmal bewusst. Doch das könnte sich künftig ändern. Denn aus ganz Deutschland kommen derzeit Anfragen, ob und wie sich die Kontrollaktion in der Praxis bewährt. Dabei steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die Videoüberwachung vielleicht ein Mittel ist, um die anhaltend hohe Zahl von Lkw-Unfällen am Stauende zu reduzieren.

