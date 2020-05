Die meisten Oldtimer-Fans haben davon schon gehört, aber nur wenige durften bislang das Gelände in Oberhausen tatsächlich auch betreten. Auf rund 40.000 m² stehen mehr als 250 Nutzfahrzeug-Legenden – oder das, was von ihnen übriggeblieben ist. Helmut Hoffmann hat in den letzten 40 Jahren einfach so gut wie nichts weggeworfen. Doch heute platzt sein Betrieb mit dem angeschlossenen Nutzfahrzeuge Veteranen Center aus allen Nähten. Doch wohin mit all den rostigen Ikonen aus vergangenen Zeiten? Die Schrottpresse kommt für den Oldtimer-Veteranen nicht infrage. Aber Helmut Hoffmann hat einen Plan – und die Unterstützung von Freunden und Kunden.

