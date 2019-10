DIE WIRTSCHAFTSMACHER fragen Logistiker, wie sie in die Branche gekommen sind und was sie so faszinierend finden. Wir waren beim Deutschen Logistik-Kongress dabei.

Florian Grewe von der ZUFALL logistics group erklärt, warum Kultur und Werte in einem Familienunternehmen so wichtig sind und warum Familien über Generationen bei ZUFALL bleiben. Als Quereinsteiger hat der gelernte Politologe zunächst Erfahren in verschienenen Unternehmen gesammelt, bevor er in die Logistik gekommen ist. Der Abwechslungsreichtum in der Logistik ist nicht nur für ihn spannend, sondern auch für die vielen Auszubildenden in seinem Unternehmen.