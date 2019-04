Vom gigantischen Verkehrsknotenpunkt des BLG-Logistics-Terminals gelangen Nutzfahrzeuge, XXL-Frachten und Schwertransporte nach Übersee. Da gehört Schlange stehen zum Alltag der vielen Lkw-Fahrer, die ihre High-and-heavy-Frachten dort umschlagen lassen. Ein Team von rund 160 Spezialisten wickelt bei Wind und Wetter in zwei Schichten den Betrieb ab. Jährlich kommen in Bremerhaven bei den Schwergewichten so mehr als 1,35 Millionen Tonnen zusammen. Doch bevor die XXL-Ladung überhaupt an Bord der rund 200 Meter langen und 30 Meter breiten Schiffe gelangen, müssen meist noch umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden. Die Grenzen für Frachten in dieser Kategorie setzen nur noch die Abmessungen der Schiffe.

