Das komplette Pfingstwochenende noch steigt im Steigerwald eine der größten Partys der Saison - natürlich auch und gerade am Stand des FERNFAHRER: Mit zwei US-Bühnentrucks von American Truck Promotion und weiteren Partnertrucks ist der FERNFAHRER im Rahmen seiner "Drive your Dream"-Tour in Geiselwind am Start. Moderator "Diesel Dieter" wird die Kids mit seinem berühmten Bonbon-Regen beglücken, am Sonntag noch sorgt dazu die Countryband Sawyer für Stimmung.

Premiere: Neuer Partnertruck von H.D.T.V.

Diverse Abo-Aktionen mit neuen Prämien und Shopangebote lohnen den Besuch – ebenso wie die stündliche (!) Verlosung eines Truck-Modells von herpa, das auf beeindruckende Weise die Geschichte des Bieres veranschaulicht. In Geiselwind zum ersten Mal überhaupt lässt sich außerdem der neue FERNFAHRER-Partnertruck der Spedition H.D.T.V. mit Scania Hauber (siehe Fotogalerie) begutachten.

Während auf dem Autohof Strohofer die Lkw-Welt am Sonntag also langsam wieder zum Leben erwacht, haben wir in unserer Fotogalerie die unzähligen herausgeputzten Trucks aus der Region und Supertrucks aus ganz Deutschland und Europa abgelichtet. Klickt euch rein und kommt vorbei! Wir vom FERNFAHRER-Team freuen uns auf euch.