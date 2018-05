Das lange Pfingstwochenende ruft – und mit ihm eines der größten Lkw-Festivals Deutschlands. Am Autohof Strohofer fahren herausgeputzte Trucks aus der Region und faszinierende Supertrucks aus ganz Deutschland und Europa auf. Abends in der Halle machen dann Country-Stars wie Tom Astor, High South oder Nicki & Band sowie viele weitere Künstler Stimmung.

Ein großes Kinderdorf, die obligatorische Händlermeile und eine Modell-Truck-Show auf 200 Quadratmetern lassen die Herzen der Festival-Fans – und deren Familien – höherschlagen.

FERNFAHRER mit vollem Programm

Mit zwei US-Bühnentrucks von American Truck Promotion und weiteren Partnertrucks rückt der FERNFAHRER im Rahmen seiner "Drive your Dream"-Tour an. Moderator "Diesel Dieter" wird die Kids einmal mehr mit seinem berühmten Bonbon-Regen beglücken, am Samstag und Sonntag sorgt die Countryband Sawyer zusätzlich für Unterhaltung.

Diverse Abo-Aktionen mit neuen Prämien und Shopangebote lohnen den Besuch – ebenso wie die stündliche (!) Verlosung eines Truck-Modells von herpa, das auf beeindruckende Weise die Geschichte des Bieres veranschaulicht. In Geiselwind zum ersten Mal überhaupt lässt sich außerdem der neue FERNFAHRER-Partnertruck der Spedition H.D.T.V. mit Volvo Hauber begutachten.

Kommt also vorbei – es lohnt sich garantiert! Wir vom FERNFAHRER-Team freuen uns auf euch.