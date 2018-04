Scheuer gehörte nach Angaben der Logistics Hall of Fame bereits von 2009 bis 2013 der Jury an. Zu diesem Zeitpunkt war er Parlamentarischer Staatssekretär im damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

"Die Logistics Hall of Fame dokumentiert eindrucksvoll, was fortschrittliche Logistik für Wirtschaft und Gesellschaft leistet. Durch ihre internationale Ausstrahlung trägt sie damit wesentlich zum Ansehen des Logistikstandortes Deutschland in der Welt bei", erklärt Scheuer.

Unter www.logisticshalloffame.net können noch bis zum 14. Mai Vorschläge oder Bewerbungen für die diesjährige Aufnahme in die Logistics Hall of Fame eingereicht werden. Die Organisation ehrt Persönlichkeiten, die sich um die Weiterentwicklung von Logistik und Supply Chain Management außergewöhnlich verdient gemacht haben.