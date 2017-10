Mit den 500 Iveco Stralis NP will das Transportunternehmen seine Flotte zu 35 Prozent auf den Betrieb mit tiefkaltem, verflüssigten Erdgas (Liquified Natural Gas, kurz LNG) umstellen. Hierfür will Jost zudem in den Ausbau eines eigenen LNG-Tankstellen-Netz investieren.

Jost plant den Bau von drei Erdgas-Tankstellen

Hierfür vorgesehen sind vorerst drei Erdgas-Tankstellen an den Niederlassungen in Belgien. Die 500 Iveco Stralis NP sollen laut Hersteller vier und fünf Jahre alte Euro 6-Lkw der 1.400 Fahrzeuge starken Zugmaschinen-Flotte ersetzen. Derzeit befinden sich laut Iveco bereits zwei Fahrzeuge des italienischen Fahrzeugherstellers mit CNG-Antrieb (Compressed Natural Gas) in der Jost-Flotte.

Staat fördert LNG-Einsatz

Neben einer Motorengeräusch-Reduzierung von 50 Prozent soll der Erdgas betriebene Iveco Stralis NP im Fernverkehrsbetrieb bis zu zehn Prozent weniger CO2 und bis zu 50 Prozent weniger NOx ausstoßen. Auch die Bundesregierung ist von dem alternativen Treibstoff überzeugt und will die Förderung von Erdgas bis 2026 ausweiten.