Bach war nach Angaben des Reifenherstellers Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD), die monatlich den Helden der Straße küren, am 10. September frühmorgens auf der B47 von Monsheim aus in Richtung Worms unterwegs. Dabei entdeckte er ein Auto, das von der Straße abgekommen und frontal mit mehreren Bäumen kollidiert war. Die Fahrerin hatte sich bereits aus eigener Kraft aus dem qualmenden Fahrzeug befreit. "Sie war ansprechbar, aber stand offensichtlich unter Schock und hatte starke Schmerzen in der Hüfte und im Bein", erklärt Bach. Er kümmerte sich um die Frau, alarmierte die Rettungskräfte und entfernte die größten Schrottteile des beschädigten Wagens von der Straße.