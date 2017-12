Wie die Zeit vergeht – hier kommt schon die Ausgabe 1/2018. Da sie vor Weihnachten erscheint, findet ihr darin nochmal die Preise und Modalitäten unseres großen Weihnachtsgewinnspiels. Viel Glück dabei!

Schwerpunktthema in diesem Heft ist die Schweiz: So berichten wir von den Lkw-Kontrollen im Schwerverkehrszentrum Uri und porträtieren einen deutschen Lkw-Fahrer, der in der Schweiz lebt und arbeitet. Er berichtet unter anderem vom hohen Lohn-, aber auch dem hohen Preisniveau bei den Eidgenossen. Wir nehmen dies zum Anlass, um den Preis für den Schweizer FERNFAHRER ab sofort auf 6,80 Franken zu senken.

Actros 1846 im Test

Getestet haben wir diesmal den neu aufgelegten Mercedes-Benz Actros 1846 mit Streamspace-Fahrerhaus und Reihensechzylinder OM 470.

Beim Abenteuer nehmen wir euch mit auf eine historische Highway-Tour durch die amerikanisch-kanadische Wildnis. Das eine oder andere Abenteuer erlebt auch Matthias Rieger regelmäßig, der seinen Kindheitstraum wahr gemacht und sich zum Fahrer eines respektablen Schwertransporters hochgearbeitet hat. Weihnachtlich wird es schließlich beim Truckjob: Alois Endl transportiert die ganze Saison über Christbäume an Verkaufsstellen in Bayern.

Dänische Eleganz

Außerdem im FERNFAHRER 1/2018: ein Supertruck aus Dänemark – der ebenso starke wie luxuriöse Scania S730 von Hejne Möller Pedersen; spannende Fälle aus der Autobahnkanzlei; die Miniaturmeisterwerke von Fuhrparkleiter und Hobby-Modellbauer Matthias Hassel; der Hoyer-Autohof Hamburg Süd; Zubehör und die Fotos eurer Lkw.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion