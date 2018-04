Feldversuch mit Oberleitungs-Lkw

Daimler macht am Feldversuch mit O-Lkw mit

Nun also doch - der Fahrzeugbauer Daimler beteiligt sich am geplanten Feldversuch mit Oberleitungs-Lkw in Baden-Württemberg. Allerdings schickt Daimler keinen Lkw mit Geweih auf die Strecke.