Erste Elektro-Busse im Fernverkehr

FlixBus startet Probebetrieb im April

FlixBus geht mit Elektro-Bussen an den Start: Ab April will der Fernbusanbieter die Strecke Paris-Amiens mit zwei Yutong ICe 12 vollelektrisch bedienen. In Deutschland soll schon im Frühjahr eine weitere E-Bus-Linie folgen.