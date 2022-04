Bei Dekra stehen die Zeichen auf Veränderung: Stan Zurkiewicz folgt Stefan Kölbl an der Konzernspitze. Kölbl übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats. Die Hintergründe.

Personelle Veränderungen an der Spitze des Prüfkonzerns Dekra: Der langjährige Dekra-Vorstandsvorsitzende Stefan Kölbl (54) wird neuer Vorsitzender des Präsidialrats des Dekra e.V. und des Aufsichtsrats der Dekra SE. Er folgt auf Thomas Pleines (66), der seine Mandate niederlegt und seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Dekra-Gremien tätig war. Nachfolger Kölbls als Vorstandschef von Dekra e.V. und Dekra SE wird Stan Zurkiewicz (42). Er war viele Jahre Asien-Chef und zuletzt Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens. Wie Dekra mitteilt, haben Präsidial- und Aufsichtsrat als die beiden Aufsichtsgremien des Unternehmens die personelle Neuaufstellung beschlossen, die mit sofortiger Wirkung gilt.

In den zwölf Jahren, als Kölbl an der Konzernspitze stand, hat Dekra seinen Umsatz auf 3,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, das Ergebnis stieg um 130 Prozent, die Zahl der Mitarbeiter weltweit wuchs von 22.000 auf 46.500. Unter Kölbls Amtszeit trieb Dekra auch die internationale Ausrichtung voran: Das Unternehmen ist aktuell in mehr als 60 Ländern auf fünf Kontinenten tätig.

„Wir brauchen eine zukunftsorientierte Aufstellung. Es ist an der Zeit, für jemand Jüngeres Platz zu machen, der sehr stark im Bereich der Kundenorientierung ist und die Digitalisierung vorantreibt“, sagt der scheidende CEO Kölbl im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Freitagsausgabe). „Wir sind froh, dass wir mit Stan Zurkiewicz einen solchen Manager als meinen Nachfolger im Vorstand haben.“

Zurkiewicz: Digitalisierung vorantreiben

Zurkiewicz spricht von einer „großartigen Herausforderung“. Die Weichen für zukünftiges Wachstum seien gestellt. „Wir werden die weitere Digitalisierung unseres Serviceprogramms aktiv in Angriff nehmen und vor allem unsere Präsenz auf dem nordamerikanischen sowie auf den asiatischen Märkten mit Priorität weiterentwickeln.“

Mit Kölbls Wechsel in die Aufsichtsgremien reduziert sich die Zahl der Vorstandsmitglieder von vier auf drei. In die Verantwortung von Zurkiewicz fallen neben dem operativen Geschäft in den Regionen, Marketing und Vertrieb, die Konzernstrategie, -entwicklung und -kommunikation.

Linsenmaier und Hetzel weitere Vorstandsmitglieder

Wolfgang Linsenmaier bleibt unverändert Chief Financial Officer (CFO) und erweitert seinen Verantwortungsbereich um die Bereiche Recht und Compliance, Revision und Change Management. Ulrike Hetzel, Chief Technical Officer (CTO), verantwortet weiterhin die strategische Entwicklung der Service Divisions, das Innovationsmanagement und die globale IT.