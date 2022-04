Das Unternehmen Cellcentric möchte eine Brennstoffzellen-Fabrik in Weilheim an der Teck bauen. Ministerpräsident Kretschmann macht sich für das Vorhaben stark. Aber noch sind die Würfel nicht gefallen.

Am 24. April können die Bürgerinnen und Bürger von Weilheim (Kreis Esslingen) darüber entscheiden, ob das Gewerbegebiet Rosenloh kommt. Von dem 30 Hektar großen Gebiet würde Cellcentric – ein Joint Venture von Daimler-Truck und Volvo – rund 15 Hektar für eine neue Brennstoffzellen-Fabrik beanspruchen. Am Fuße der Schwäbischen Alb soll so eines der größten Werke zur Produktion von Brennstoffzellen entstehen. Knapp zwei Wochen vor dem Bürgerentscheid hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag auf einer Informationsveranstaltung in Weilheim vor rund 200 Bürgern gesprochen und für das neue Projekt geworben. Vorausgegangen war eine Begehung, bei der sich Kretschmann mit Weilheims Bürgermeister Johannes Züfle (Freie Wähler), weiteren Parlamentariern sowie den Verantwortlichen von Cellcentric vor Ort ein Bild machte.

Grünenpolitiker spricht sich für Brennstoffzellen-Fabrik aus

„Brennstoffzellen sind eine absolute Schlüsseltechnologie für eine klimaneutrale Welt“ betonte Kretschmann noch einmal. Der gegenwärtige Wandel schreibe die Industrielandkarte völlig neu. Es würden dabei zwar Arbeitsplätze verloren gehen, aber auch neue entstehen. Der Grünen-Politiker warb noch einmal ausdrücklich für den Bau des neuen Gewerbegebietes. Er sieht die Gefahr, dass sich bei einem ablehnenden Votum wichtige Zukunftstechnologien dann nicht in Baden-Württemberg, sondern in anderen Ländern ansiedeln.

Bürgerinitiative kritisiert Bauvorhaben

In Weilheim gibt es zwei gegenläufige Bürgerinitiativen. Die von der regionalen Wirtschaft Getragene unterstützt den Kurs von Bürgermeister Züfle. Die Bürgerinitiative Rosenloh ist gegen die Ansiedlung im gleichnamigen Gebiet. Sie kritisiert dabei vor allem die Flächenversiegelung, die Flächen- und Klimaschutz entgegenstünde. Mit Vertretern beider Bürgerinitiativen ist Kretschmann am Dienstagabend ins Gespräch gekommen. Der Bürgerentscheid am 24.04 spielt eine zentrale Rolle: Die Entscheidung ist bindend.

Cellcentric begrüßt Dialog

Cellcentric Vorstandschef Dr. Matthias Jurytko zeigt sich erfreut über den Dialog mit den Weilheimer Bürgerinnen und Bürgern. „Wir wollen hier, in der Region, in der schon das Automobil erfunden wurde, zum weltweiten Vorreiter für klimaneutrale Antriebe werden“, erklärt Jurytko gegenüber eurotransport.de. Wasserstoff und Brennstoffzellen seien dabei entscheidende Technologien der Zukunft. COO Lars Johansson betonte, dass von Tag eins an mit Grünstrom produziert werde und null Emissionen der Anspruch seien.

