Nicht nur Haushalte machen Frühjahrsputz, auch Fuhrparks wollen mit Beginn der Sommerzeit einen sauberen Eindruck hinterlassen. Mit steigenden Temperaturen ist der Frühling die beste Jahreszeit, um dem Fuhrpark ein Wellnessprogramm zu gönnen. Denn besonders das aggressive Streusalz, das in den vergangenen Wintermonaten reichlich zum Einsatz kam, setzt Fahrzeugen äußerlich sehr stark zu. Um der Korrosion Einhalt zu gebieten, empfehlen Fachleute wie der Ausrüster Winkler besonders den Unterboden und die Radläufe sorgfältig zu reinigen. Ein Hochdruckreiniger ist hierbei meist als Putzgerät die erste Wahl. Doch beim Einsatz dieses Gerätes ist Vorsicht geboten, weil es Schäden an Lack und an Reifen verursachen kann – ganz besonders wenn Herstellerempfehlungen für Spritzdruck und -­abstand nicht eingehalten werden.

Foto: Carsten Lange Bei der Scheibenreinigung fallen Steinschläge ­automatisch sofort ins Auge.

Beim Säubern fallen Steinschläge und kleine Blessuren im Lack schnell auf

Gleiches gilt für den Motorraum. Hier sollten für die Reinigung von Falzen, Kanten und Ritzen lieber Schwamm, Waschbürste und Lappen zum Einsatz kommen, um empfindliche, elektrische Bauteile nicht zu beschädigen. Neben der Reinigung ist die Sichtkontrolle ein wesentlicher Faktor für den Werterhalt eines Nutzfahrzeugs. Beim Säubern fallen Steinschläge und kleine Blessuren im Lack schnell auf und können so rechtzeitig behandelt werden, noch bevor Rost oder Sprünge größere Schäden verursachen. Dichtungen lassen sich bei der Sichtkontrolle ebenfalls prüfen und können mit entsprechenden Pflegemitteln wie zum Beispiel Silikonspray schnell wieder ­geschmeidig gemacht werden. Neben der Außenreinigung ist die Innen­raumpflege ein wichtiger Bestandteil des Frühjahrsputzes. Während Staub und Dreck auf Kunststoffteilen und Boden meist effizient mit Sauger und Pinsel entfernt werden können, sind Feuchtigkeit, verschmutzte Polster, Teppiche und Fußmatten ein perfektes Umfeld für Pilze und Keime.

Zwar gibt es eine Vielzahl von Produkten, mit denen Oberflächen wei­test­gehend sauber werden, doch Krank­heits­erre­ger sind hartnäckige Gegner, die teils besonderer Behandlung bedürfen. So lassen sich Keime nach der Innenraumreinigung zum Beispiel durch den zusätzlichen Einsatz eines Ozon-Makers nahezu ganz eliminieren. Denn Ozon hat, neben negativen Auswirkungen auf die Umwelt, in der richtigen Dosierung einen desinfizierenden Effekt. Doch bei aller Hygiene ist Vorsicht geboten: Während der Ozon­behand­lung sollte sich niemand im Fahrzeuginnern aufhalten und auch danach sollte das Fahrzeug mindestens 15 Minuten gut durchlüftet werden. Doch wo gesäubert wird, fällt Schmutz an.

Kärcher empfiehlt biologisch abbaubare Reiniger ohne NTA

Deshalb müssen Werkstatt- und Waschhallen ebenfalls gereinigt werden. Hier empfiehlt der Reinigungsspezialist Kärcher – sowohl für die Fahrzeug- als auch für die Gebäudereinigung – biologisch abbaubare Reiniger ohne Nitri­lotri­essig­säure (NTA). Grund: Der Wirkstoff NTA ist schwer wasserlöslich und beeinflusst die Trinkwasserqualität negativ, da die schwermetallischen Komponenten nur nicht leicht abbaubar sind. Gerade in Waschhallen trägt die Reinigung aber zur Funktionsfähigkeit der Hallentechnik bei. Besonders Sensoren und Lichtschranken sind betroffen. Verschmutz können diese laut Kärcher Konturen und Überstände nicht mehr erkennen, auch Personal kann unter umständen nicht erkannt werden - was das das Unfallrisiko deutlich erhöht.

Nicht nur der Waschhalle sollte besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Auch Waschanlagen sollten regelmäßig gepflegt und gewartet werden. Das gilt sowohl für mobile Einbürstenwachanlagen für Fuhrparks mit maximal zehn Fahrzeugen, als auch für Portalwaschanlagen, die sich nach Angaben von Kärcher besonders für Flotten mit mehr als zehn Fahrzeuge empfehlen. Bei diesen sollten überdies regelmäßig die Bürsten von Fachpersonal gereinigt und gewartet und die Anpressdrücke nachjustiert werden. So geschehen, können auch Flottenkunden im Frühjahr bei Auftraggebern einen sauberen Eindruck hinterlassen.